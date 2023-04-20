Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він додав, що візит є дуже символічним, адже саме Україна дала нове життя альянсу, допомогла НАТО переосмислити свою роль у 21 столітті.
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Завдяки Україні НАТО отримало друге життя
Подоляк каже, що візит Столтенберга має три ключові складові. По-перше, Україна дала зрозуміти альянсу, що таке НАТО, яку функцію він має виконувати у сучасному світі, де є такі країни, як Росія.
"Певний час всі вважали, що НАТО це пережиток Холодної війни, де є лише окремі експедиційні завдання, які виконують окремі країни. Сьогодні ж НАТО це ключовий гарант безпеки для європейського континенту", – наголосив він.
Друга складова – оцінка українського досвіду у війні сучасного типу. За словами радника глави ОПУ, саме Україна продемонструвала країнам НАТО, як відбувається масштабна війна у сучасному світі, як це впливає на життя громадян, які реформи потрібно проводити у військово-оборонному комплексі, як швидко потрібно приймати рішення.
Третя складова – аудит, що є і, що ще потрібно дати Україні, щоб ініціатива залишалась за нами й ми могли вирішувати ті завдання, які поставлено перед нами,
– підкреслив Подоляк.
Він додав, що це абсолютно практичний візит, який має зафіксувати додаткові потреби України та показати, що НАТО – це організація, яка може дати експертну оцінку своїм членам, скільки і якої зброї ще потрібно нам.
Росія продовжує брехати
Подоляк також прокоментував російську пропаганду, яка заявляє, що цей візит є аудитом того, як Україна використовує західну зброю. Він назвав три класичні міфи, які постійно обговорюють у Росії.
- Перший – конфлікт між військово-політичним керівництвом в Україні.
- Другий – Росія воює з НАТО.
- Третій – Україна – це абсолютна корупція і вони продають зброю.
"Все це класична російська брехня, яка і приведе її до краху. Коли ти настільки неадекватний і неактуальний, то це стає очевидно навіть для російського мозку. Вийти з цієї спіралі вони не можуть і будуть продовжувати говорити так до кінця війни", – зазначив радник глави ОПУ.
В Україну приїхав генсек НАТО Єнс Столтенберг: головне
- 20 квітня до Києва прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.
- Генсек НАТО заявив, що майбутнє України в НАТО і члени Альянсу з цим згодні. Також він додав, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для неї.
- Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11 – 12 липня.