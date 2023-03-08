В Минобороны отреагировали на заявление Столтенберга о "падении Бахмута" в ближайшее время

Генсек НАТО заявил, что Бахмут может пасть в ближайшие дни. В нашем Минобороны отметили, что в военное время нужно доверять решениям военных.

Анна Маляр в эфире телемарафона заявила 8 марта, что у нас война и люди имеют право предполагать разное развитие событий. Однако заместитель министра обороны объяснила, что прогнозировать военные действия – это неблагодарное дело, пишет 24 Канал.

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Как отреагировали в Минобороны на заявление Столтенберга

Потому что это (военные действия – 24 канал) всегда динамика. И всегда могут быть обстоятельства, которые мы с вами не можем просчитать и предусмотреть. Соответственно, экспертных мнений сейчас очень много, но мы видим по ситуации – сколько не предсказывали, что там будет, пока Бахмут стоит,

– заявила Анна Маляр.

Чиновница также добавила, что изнурительные бои истощают и врага.

"И для нас очень важно истощать врага, поэтому это все имеет свой смысл. И в этой ситуации я призываю доверять только военным", – пояснила замминистра обороны.

Что сказал Столтенберг о Бахмуте

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран ЕС в Стокгольме 8 марта заявил, что украинская оборона Бахмута может пасть в ближайшие дни. Однако это не обязательно станет переломным моментом в войне.

Кроме того, генсек Североатлантического союза пояснил, что:

Запад должен усилить помощь Украине, чтобы вероятная потеря Бахмута не стала переломным моментом в войне;

это лишь подчеркивает, что НАТО не должно недооценивать Россию. Надо продолжать поддерживать Украину.

По словам Йенса Столтенберга, то, чего России не хватает качественно, они пытаются компенсировать количественно. То есть россияне понесли большие потери, но это не исключает вероятность падения Бахмута.

Украина решила держать Бахмут

Ставка Верховного Главнокомандующего состоялась 6 марта. Владимир Зеленский заявил, что ему докладывали Главнокомандующий, командующие и разведка, был особый доклад по ситуации в Бахмуте и вокруг города.

Президент Украины заявил, что прямо задал вопрос и командующему стратегической группировкой войск "Хортица" генералу Сырскому, и Главнокомандующему ВСУ Залужному о том, какой они видят дальше оборонную операцию на Бахмутском направлении.

Оба генерала ответили не отходить и усиливаться. Эта позиция была единогласно поддержана Ставкой, других позиций не было,

– сказал Владимир Зеленский.

Верховный Главнокомандующий приказал Валерию Залужному найти силы, чтобы помочь военным Украины в Бахмуте.

Владимир Зеленский сказал: "Нет такой части Украины, чтобы сказать, что от нее якобы можно отказаться. Нет такого украинского окопа, в котором устойчивость и героизм наших бойцов были бы якобы не ценны".