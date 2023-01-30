Ракетами и снарядами: генсек НАТО подтвердил, что КНДР помогает России в войне против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Северная Корея поддерживает Россию в войне против Украины. Так, стране-агрессору передают ракеты.

Об этом Столтенберг сообщил во время визита в Сеул, информирует 24 Канал. Кстати, в то же время Москва и Пхеньян отрицали эти утверждения.

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Северная Корея помогает России ракетами

Столтенберг заявил, что НАТО стало известно, что Северная Корея оказывает военную помощь России в войне против Украины. В частности, она помогает ракетами и снарядами.

И это лишь подчеркивает, как все взаимосвязано,

– подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг надеется на расширение сотрудничества с Сеулом в таких областях, как кибербезопасность, новейшие технологии и контроль за распространением оружия.

В Госдепе США убеждены, что Северная Корея поставляла России оружие

Недавно в Госдепе США заявили, что Россия получала оружие от Северной Кореи через третьи государства. На такой шаг Кремль был вынужден пойти из-за санкций, наложенных Западом.

Представитель Госдепа Нед Прайс отметил, что в конце 2022 года США опубликовали сведения о том, что КНДР оказывает России помощь в сфере безопасности. Прежде всего говорится о передаче вооружения для ЧВК "Вагнера".

Позже сестра северокорейского лидера Ким Чен Ина – Ким Йо Чжон – сообщила, что КНДР будет "стоять в одном окопе" с Россией против США.