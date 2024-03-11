Столтенберг сказал, что даже если страны НАТО решат отдельно отправить войска в Украину, это повлияет на Альянс в целом, поскольку его члены связаны договором о коллективной обороне.

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НАТО не планирует отправлять войска в Украину, и НАТО не является стороной конфликта, как и союзники по НАТО,

– заявил генеральный секретарь.

Журналисты также спросили у Столтенберга, сделал ли президент Франции Эммануэль Макрон ошибку, говоря о "стратегической неоднозначности" относительно возможного развертывания западных войск. Генеральный секретарь НАТО ответил, что "важно, чтобы мы консультировались и имели общий подход к этим важным темам, поскольку они имеют значение для всех нас".

Отправка войск НАТО в Украину: что известно