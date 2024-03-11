Столтенберг сказал, что даже если страны НАТО решат отдельно отправить войска в Украину, это повлияет на Альянс в целом, поскольку его члены связаны договором о коллективной обороне.
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НАТО не планирует отправлять войска в Украину, и НАТО не является стороной конфликта, как и союзники по НАТО,
– заявил генеральный секретарь.
Журналисты также спросили у Столтенберга, сделал ли президент Франции Эммануэль Макрон ошибку, говоря о "стратегической неоднозначности" относительно возможного развертывания западных войск. Генеральный секретарь НАТО ответил, что "важно, чтобы мы консультировались и имели общий подход к этим важным темам, поскольку они имеют значение для всех нас".
Отправка войск НАТО в Украину: что известно
- В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение о возможности введения войск НАТО на территорию Украины. Он отметил, что пока позиция по этому вопросу еще не получила широкой поддержки и консенсуса. Однако он отметил, что союзники сделают все необходимое для предотвращения победы России.
- Глава МИД Франции Стефан Сежурне отметил, что в случае отправки западных войск в Украину они не будут участвовать в боевых действиях.
- Президент Чехии Петр Павел также положительно относится к возможности отправки войск Альянса в Украину. Он отметил, что войска НАТО могут осуществлять поддержку на территории Украины, поскольку это не нарушает никаких международных правил.
- В то же время, Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что военные из стран НАТО уже находятся в Украине. Впрочем, он не рассказал, о каких именно странах идет речь и какие задачи выполняют бойцы Альянса в Украине.