Столтенберг сказав, що навіть якщо країни НАТО вирішать окремо відправити війська в Україну, це вплине на Альянс в цілому, оскільки його члени пов’язані договором про колективну оборону.
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НАТО не планує відправляти війська в Україну, і НАТО не є стороною конфлікту, як і союзники по НАТО,
– заявив генеральний секретар.
Журналісти також запитали у Столтенберга, чи президент Франції Еммануель Макрон зробив помилку, кажучи про "стратегічну неоднозначність" щодо можливого розгортання західних військ. Генеральний секретар НАТО відповів, що "важливо, щоб ми консультувалися та мали спільний підхід до цих важливих тем, оскільки вони мають значення для всіх нас".
Відправлення військ НАТО в Україну: що відомо
- В кінці лютого президент Франції Еммануель Макрон висловив думку про можливість введення військ НАТО на територію України. Він зазначив, що наразі позиція щодо цього питання ще не отримала широкої підтримки та консенсусу. Проте він наголосив, що союзники зроблять все необхідне для запобігання перемоги Росії.
- Очільник МЗС Франції Стефан Сежурне наголосив, що в разі відправлення західних військ в Україну вони не братимуть участі в бойових діях.
- Президент Чехії Петр Павел також позитивно ставить до можливості відправки військ Альянсу до України. Він зауважив, що війська НАТО можуть здійснювати підтримку на території України, оскільки це не порушує жодних міжнародних правил.
- Водночас, Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що військові з країн НАТО вже перебувають в Україні. Втім, він не розповів, про які саме країни йдеться і які завдання виконують бійці Альянсу в Україні.