Стоп турборежиму, нет кнопкодавительству: какие планы у нардепов на неделю

На заседании Согласительного совета народные депутаты определяются с планом работы на пленарную неделю. Что будут рассматривать в ближайшие дни – читайте далее.

Об этом в прямом эфире сообщила корреспондент 24 канала.

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Отметим, что интенсивность принятия законопроектов несколько уменьшилась в течение предыдущих пленарных недель. А на этой неделе в "Слуге народа" пообещали и вовсе приостановить турборежим.

► 29 октября в Раде должны рассмотреть наказание за кнопкодавительство: нардепы хотят ввести уголовную ответственность. О введении сенсорной кнопки в сессионном зале, которая могла бы решить проблему, пока не говорится.

"Кнопкодавительство – это довольно позорное явление, которое пока существует в стенах парламента. Такими шагами мы его пока уменьшим, а в дальнейшем, надеюсь, сможем полностью ликвидировать", – заверил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Кого из нардепов 9 созыва ловили на кнопкодавительстве

Первым кнопкодавом в Раде стал внефракционный депутат мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев. Почетное второе место в этом списке поделили между собой два депутата от "Слуги народа" Елена Коланчук и Сергей Литвиненко. Во время очередного заседания ВРУ народные избранники извинились за инцидент и пообещали отдать свою зарплату на благотворительность в качестве компенсации.

► Депутаты также надеются, что им также хватит времени, чтобы принять законпроекты о деоффшоризации № 1209 и №1210.

► Кроме этого, народные избранники выясняют, какие вопросы правительства поставят в пятницу, 1 ноября. Ведь они начали практику, согласно которой определяют тему, к которой определенный министр готовится и впоследствии отвечает на вопросы.

► К слову, 28 октября в 19:00 "слуги народа" соберутся в комплексе "Парковый" на заседании фракции. Там должны решить, что делать с депутатами из налогового комитета, которых заподозрили в коррупции.

Вероятная коррупция среди "слуг народа": что надо знать?

Эти взятки нардепы могли брать за голосование на заседании финансового комитета Рады против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (законопроект 2017).

11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.

Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Несколько депутатов уже это сделали, в частности – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которыми из-за этого возник спор.

Впоследствии на детектор могут прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".

Что за коррупционная схемаПо данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За ними стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в прошлой Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированную с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).