Стоп турборежиму, нет кнопкодавительству: какие планы у нардепов на неделю
На заседании Согласительного совета народные депутаты определяются с планом работы на пленарную неделю. Что будут рассматривать в ближайшие дни – читайте далее.
Об этом в прямом эфире сообщила корреспондент 24 канала.
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Отметим, что интенсивность принятия законопроектов несколько уменьшилась в течение предыдущих пленарных недель. А на этой неделе в "Слуге народа" пообещали и вовсе приостановить турборежим.
► 29 октября в Раде должны рассмотреть наказание за кнопкодавительство: нардепы хотят ввести уголовную ответственность. О введении сенсорной кнопки в сессионном зале, которая могла бы решить проблему, пока не говорится.
"Кнопкодавительство – это довольно позорное явление, которое пока существует в стенах парламента. Такими шагами мы его пока уменьшим, а в дальнейшем, надеюсь, сможем полностью ликвидировать", – заверил спикер парламента Дмитрий Разумков.
Кого из нардепов 9 созыва ловили на кнопкодавительстве
Первым кнопкодавом в Раде стал внефракционный депутат мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев. Почетное второе место в этом списке поделили между собой два депутата от "Слуги народа" Елена Коланчук и Сергей Литвиненко. Во время очередного заседания ВРУ народные избранники извинились за инцидент и пообещали отдать свою зарплату на благотворительность в качестве компенсации.
► Депутаты также надеются, что им также хватит времени, чтобы принять законпроекты о деоффшоризации № 1209 и №1210.
► Кроме этого, народные избранники выясняют, какие вопросы правительства поставят в пятницу, 1 ноября. Ведь они начали практику, согласно которой определяют тему, к которой определенный министр готовится и впоследствии отвечает на вопросы.
► К слову, 28 октября в 19:00 "слуги народа" соберутся в комплексе "Парковый" на заседании фракции. Там должны решить, что делать с депутатами из налогового комитета, которых заподозрили в коррупции.
Вероятная коррупция среди "слуг народа": что надо знать?
- Эти взятки нардепы могли брать за голосование на заседании финансового комитета Рады против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (законопроект 2017).
- 11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
- Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Несколько депутатов уже это сделали, в частности – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которыми из-за этого возник спор.
- Впоследствии на детектор могут прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".
Что за коррупционная схемаПо данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За ними стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в прошлой Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированную с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).