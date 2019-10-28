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      Стоп турборежиму, нет кнопкодавительству: какие планы у нардепов на неделю

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      На заседании Согласительного совета народные депутаты определяются с планом работы на пленарную неделю. Что будут рассматривать в ближайшие дни – читайте далее.

      Об этом в прямом эфире сообщила корреспондент 24 канала.

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      Отметим, что интенсивность принятия законопроектов несколько уменьшилась в течение предыдущих пленарных недель. А на этой неделе в "Слуге народа" пообещали и вовсе приостановить турборежим.

      ► 29 октября в Раде должны рассмотреть наказание за кнопкодавительство: нардепы хотят ввести уголовную ответственность. О введении сенсорной кнопки в сессионном зале, которая могла бы решить проблему, пока не говорится.

      "Кнопкодавительство – это довольно позорное явление, которое пока существует в стенах парламента. Такими шагами мы его пока уменьшим, а в дальнейшем, надеюсь, сможем полностью ликвидировать", – заверил спикер парламента Дмитрий Разумков.

      Кого из нардепов 9 созыва ловили на кнопкодавительстве
      Первым кнопкодавом в Раде стал внефракционный депутат мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев. Почетное второе место в этом списке поделили между собой два депутата от "Слуги народа" Елена Коланчук и Сергей Литвиненко. Во время очередного заседания ВРУ народные избранники извинились за инцидент и пообещали отдать свою зарплату на благотворительность в качестве компенсации.

      ► Депутаты также надеются, что им также хватит времени, чтобы принять законпроекты о деоффшоризации № 1209 и №1210.

      ► Кроме этого, народные избранники выясняют, какие вопросы правительства поставят в пятницу, 1 ноября. Ведь они начали практику, согласно которой определяют тему, к которой определенный министр готовится и впоследствии отвечает на вопросы.

      ► К слову, 28 октября в 19:00 "слуги народа" соберутся в комплексе "Парковый" на заседании фракции. Там должны решить, что делать с депутатами из налогового комитета, которых заподозрили в коррупции.

      Вероятная коррупция среди "слуг народа": что надо знать?

      • Эти взятки нардепы могли брать за голосование на заседании финансового комитета Рады против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (законопроект 2017).
      • 11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
      • Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Несколько депутатов уже это сделали, в частности – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которыми из-за этого возник спор.
      • Впоследствии на детектор могут прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".

      Что за коррупционная схемаПо данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За ними стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в прошлой Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированную с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Кнопкодавство Законодательство Верховная Рада
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