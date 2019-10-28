Стоп турборежиму, ні кнопкодавству: які плани у нардепів на тиждень

На засіданні Погоджувальної ради народні депутати визначаються з планом роботи на пленарний тиждень. Що розглядатимуть найближчими днями – читайте далі.

Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

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Зазначимо, що інтенсивність ухвалення законопроєктів дещо зменшилась впродовж попередніх пленарних тижнів. А цього тижня у "Слузі народу" пообіцяли й зовсім призупинити турборежим.

► 29 жовтня у Раді мають розглянути покарання за кнопкодавство: нардепи хочуть запровадити кримінальну відповідальність. Про запровадження сенсорної кнопки у сесійній залі, яка могла б розв'язати проблему, поки не мовиться.

"Кнопкодавство – це досить ганебне явище, яке поки що існує у стінах парламенту. Такими кроками ми його поки що зменшимо, а надалі, сподіваюсь, зможемо повністю ліквідувати", – запевнив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Кого з нардепів 9 скликання ловили на кнопкодавстві Першим кнопкодавом у новій Раді став позафракційний депутат і мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов. Почесне друге місце в цьому списку поділили між собою два депутати від "Слуги народу" Олена Коланчук та Сергій Литвиненко. Під час чергового засідання ВРУ народні обранці вибачились за інцидент й пообіцяли віддати свою зарплату на благодійність у якості компенсації.

► Депутати також сподіваються, що їм також вистачить часу, аби ухвалити законпроєкти про деофшоризацію – №1209 і №1210.

► Крім цього, народні обранці з'ясовують, які питання уряду поставлять у п'ятницю, 1 листопада. Адже вони започаткували практику, згідно з якою визначають тему, до якої певний міністр готується та згодом відповідає на запитання.

► До слова, 28 жовтня о 19:00 "слуги народу" зберуться у комплексі "Парковий" на засіданні фракції. Там мають вирішити, що робити з депутатами з податкового комітету, яких запідозрили у корупції.

Ймовірна корупція серед "слуг народу": що треба знати?

Ці хабарі нардепи могли брати за голосування на засіданні фінансового комітету Ради проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості (законопроєкт 2017).

11 "слуг народу", які не голосували за знищення схеми : Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.

: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк. Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Кілька депутатів уже це зробили, зокрема – Давид Арахамія і Олександр Дубінський, між якими через це виникла суперечка.

Згодом на детектор можуть прийти і інші нардепи, зокрема із "Голосу". У фракції заперечують, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші усім членам цього комітету, а не лише "слугам народу".

Що за корупційна схемаЗа даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам. За ними стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).