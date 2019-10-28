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      Стоп турборежиму, ні кнопкодавству: які плани у нардепів на тиждень

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      На засіданні Погоджувальної ради народні депутати визначаються з планом роботи на пленарний тиждень. Що розглядатимуть найближчими днями – читайте далі.

      Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

      Цікаво! Медовий місяць Зеленського і "Слуги народу" закінчився, – Рибачук

      Зазначимо, що інтенсивність ухвалення законопроєктів дещо зменшилась впродовж попередніх пленарних тижнів. А цього тижня у "Слузі народу" пообіцяли й зовсім призупинити турборежим.

      ► 29 жовтня у Раді мають розглянути покарання за кнопкодавство: нардепи хочуть запровадити кримінальну відповідальність. Про запровадження сенсорної кнопки у сесійній залі, яка могла б розв'язати проблему, поки не мовиться.

      "Кнопкодавство – це досить ганебне явище, яке поки що існує у стінах парламенту. Такими кроками ми його поки що зменшимо, а надалі, сподіваюсь, зможемо повністю ліквідувати", – запевнив спікер парламенту Дмитро Разумков.

      Кого з нардепів 9 скликання ловили на кнопкодавстві Першим кнопкодавом у новій Раді став позафракційний депутат і мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов. Почесне друге місце в цьому списку поділили між собою два депутати від "Слуги народу" Олена Коланчук та Сергій Литвиненко. Під час чергового засідання ВРУ народні обранці вибачились за інцидент й пообіцяли віддати свою зарплату на благодійність у якості компенсації.

      ► Депутати також сподіваються, що їм також вистачить часу, аби ухвалити законпроєкти про деофшоризацію – №1209 і №1210.

      ► Крім цього, народні обранці з'ясовують, які питання уряду поставлять у п'ятницю, 1 листопада. Адже вони започаткували практику, згідно з якою визначають тему, до якої певний міністр готується та згодом відповідає на запитання.

      ► До слова, 28 жовтня о 19:00 "слуги народу" зберуться у комплексі "Парковий" на засіданні фракції. Там мають вирішити, що робити з депутатами з податкового комітету, яких запідозрили у корупції.

      Ймовірна корупція серед "слуг народу": що треба знати?

      • Ці хабарі нардепи могли брати за голосування на засіданні фінансового комітету Ради проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості (законопроєкт 2017).
      • 11 "слуг народу", які не голосували за знищення схеми: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.
      • Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Кілька депутатів уже це зробили, зокрема – Давид Арахамія і Олександр Дубінський, між якими через це виникла суперечка.
      • Згодом на детектор можуть прийти і інші нардепи, зокрема із "Голосу". У фракції заперечують, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші усім членам цього комітету, а не лише "слугам народу".

      Що за корупційна схемаЗа даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам. За ними стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада Законодавство Кнопкодавство
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