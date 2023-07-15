Storm Shadow имеют защиту: Игнат объяснил тактику использования этого вида вооружения

Иногда россияне заявляют о поражении британских ракет Storm Shadow. Сбить их действительно можно. Впрочем, есть немало средств, помогающих данному виду вооружения долетать точно в цель.

Об этом 24 Каналу сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он рассказал о некоторой тактике в работе со Storm Shadow.

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Метко и в цель

Ракета Storm Shadow летит низко, метко и долетает в цель, отметил Игнат. Впрочем, утверждать на 100%, что сбить ее невозможно не стоит. Как пример, сбивание украинскими силами ПВО российских крылатых ракет.

"Россия имеет значительно более мощное ПВО, чем мы. Имею в виду комплексы С-300, С-400, "Буки", "Панцири" и т.д. Они, очевидно, могут поражать такие воздушные цели, как крылатые ракеты", – сказал Игнат.

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Впрочем, если использовать правильную тактику, то в большинстве случаев ракета достигнет заданной цели. В частности Storm Shadow имеет соответствующую защиту.

Наряду с этой ракетой могут применяться противорадиолокационные ракеты HARM и другие средства, которые делают невозможным ущерб. Также если планировать правильные тактические приемы, как делают наши пилоты, то, я думаю, это исключит шансы России сбивать их в большом количестве,

– подчеркнул спикер.

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В ночь на 13 июля во временно оккупированном Бердянске было неспокойно. Россияне грузовиками вывозили из гостиницы "Дюна" убитых. Предполагается, что "двухсотыми" они стали благодаря британской ракете Storm Shadow.

Громко ночью 7 июля было во временно оккупированной части Луганской области. Аналитики американского института изучения войны предполагали, что не спалось оккупантам из-за ударов, вероятно, ракетами Storm Shadow.

Оккупанты напуганы из-за ракет Storm Shadow. Ранее так называемый российский министр обороны Сергей Шойгу угрожал ударами по "центрам принятия решений", если данный вид вооружения будет применен по Крыму.

– это британско-французская разработка, а именно – общий проект компаний British Aerospace и Matra. Ракеты имеют две основные модификации и дальности поражения – до 250 км в экспортном варианте и до 500 – в базовом.