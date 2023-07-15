Про це 24 Каналу відзначив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він розповів про деяку тактику в роботі зі Storm Shadow.

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Влучно і в ціль

Ракета Storm Shadow летить низько, влучно і долітає в ціль, відзначив Ігнат. Утім, стверджувати на 100%, що збити її неможливо не варто. Як приклад, збиття українськими силами ППО російських крилатих ракет.

"Росія має значно потужніше ППО ніж ми, маю на увазі комплекси С-300, С-400, "Буки", "Панцирі" і таке інше. Вони, очевидно, можуть уражати такі повітряні цілі, як крилата ракета", – сказав Ігнат.

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Утім, якщо використовувати правильну тактику, то у більшості випадків ракета досягне заданої цілі. Зокрема Storm Shadow мають відповідний захист.

Поруч з цією ракетою можуть застосовуватися протирадіолокаційні ракети HARM та інші засоби, які унеможливлюють збиття. Також якщо планувати правильні тактичні прийоми, як роблять наші пілоти, то, я думаю, це унеможливить шанси Росії збивати їх у великій кількості,

– наголосив речник.

Ракети Storm Shadow – це британсько-французька розробка, а саме – спільний проєкт компаній British Aerospace і Matra​​. Ракети мають дві основні модифікації та дальності ураження – до 250 кілометрів у експортному варіанті та до 500 – у базовому.

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