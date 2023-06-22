Ця заява достатньо показова. Про це 24 Каналу сказав член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
До теми У мережу злили ймовірне відео удару по Чонгарському мосту
Вони сьогодні вже чітко усвідомлюють: їхня так звана "спеціальна військова операція", а насправді повноцінна війна, вже точно не обмежується зонами, які вони собі малювали у хворобливій уяві,
– відзначив член комітету ВР.
Усі об'єкти на будь-якій оперативній глибині країни-агресорки, які вона використовує проти України або за допомогою яких забезпечує свої збройні сили, є нашими законними військовими цілями.
"Вони вражалися і будуть вражатися тоді, коли це буде необхідно з точки зору військового командування України. Чим вражати – ми знайдемо. Я думаю, що попереду нас чекає багато цікавого, зокрема в об'єктах, які палатимуть на території Росії", – підсумував Веніславський.
"Бавовна" на Чонгарському мосту: що відомо
- Зранку 22 червня стало відомо про влучання по Чонгарському мосту, який з'єднує Херсонську область й тимчасово купований Крим. Цим шляхом загарбники перекидають живу силу й техніку на Південь України.
- Аналітики вважають, що для удару знадобилося дві ракети. Ймовірно, мовиться про далекобійні Storm Shadow.
- Ворог в істериці через атаку. Традиційно, "прості росіяни" пропонують бомбити Київ.
- Не оминули увагою інцидент і місцеві зрадники. Так, колаборант Володимир Сальдо за "бавовну" обіцяє "відплату" – удари по Одесі та Молдові.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов відзначив, що робота Сил оборони, Руху опору та місцевого населення триває. Тож далі буде.