Удивительно, что не с Илоном Маском верхи на ней: в России кичатся "перехватом" Storm Shadow

Россияне – мастера по сочинению басен. Особенно когда речь идет об уничтожении техники или вооружения, предоставленного партнерами. Так, уже похвастались о якобы сбитии Storm Shadow.

Соответствующую информацию озвучили на традиционном ежедневном брифинге минобороны России. Таким образом, страна-агрессор решила в очередной раз похвастаться якобы эффективностью своего войска, передает 24 Канал.

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Ракеты еще не успели прибыть, а уже сбили

Заметим, что накануне спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что украинцы узнают о результатах работы ракет Storm Shadow. Напомним, что предоставила их нам Великобритания.

И пока мы вежливо ожидаем официальных заявлений наших военных, россияне продолжают придумывать басни. Собственно, в минобороны страны-агрессора 15 мая отметили, что им каким-то чудом удалось сбить ракету большой дальности Storm Shadow.

В традиционной манере, не рассказывают, ни где, ни когда это удалось сделать. То есть любимая легенда для местного населения, которое и так "схавает".

Россияне очень боятся этих ракет

Российское минобороны постоянно на опережение кичилось уничтожением техники, предоставленной Украине международными партнерами. То сообщали, что в металлолом превратили несколько десятков HIMARS тогда, когда у нас их было едва четыре установки. То рассказывали, что уничтожили чуть ли не все Leopard, предоставленные Германией.

К слову, у россиян изрядно пылает из-за Storm Shadow. Использование этих ракет они каким-то чудом пытаются связать с "хлопком" во временно оккупированном Луганске.

Мы напомним, что о передаче Украине ракет Storm Shadow стало известно 11 мая. Соответствующую информацию озвучило британское правительство. Отметим, что эта ракета стала альтернативой ATACMS, но вместо наземного – воздушное базирование. Дальность полета таких ракет – более 250 километров. А это значит, что врагу следует осторожничать, ведь от их не спрятаться.

Поскольку мы заговорили об осторожности, она уже не понадобится почти 200 тысячам оккупантов. Так, с начала полномасштабного вторжения наши защитники ликвидировали 199 460 российских захватчиков. И эта цифра растет с каждым днем стремительными темпами.