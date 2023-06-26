"Почти безошибочно" поражали враждебную логистику, – Британия о ракетах Storm Shadow на фронте

Британский министр обороны рассказал, что их оружие оказывает "значительное влияние" на ход войны в Украине. В этом контексте он напомнил о ракетах Storm Shadow.

Это оружие Лондон передал Киеву 11 мая 2023 года. Радиус действия этих ракет – 300 километров.

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Что сказали в Британии о влиянии их оружия на войну

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на слушаниях в Палате общин британского парламента 26 июня заявил, что ракеты Storm Shadow "оказали значительное влияние на поле боя" в Украине.

Насколько мне известно, их точность и способность эффективно поражать цель по замыслу украинцев была почти безошибочной,

– заявил глава Минобороны Британии.

По его словам, это оружие "почти безошибочно" атаковало российскую логистику.

Более того, "Европейская правда" процитировала слова Воллеса, что использование ракет Storm Shadow сказалось на материально-техническом обеспечении и оперативно-тактическом контроле армии России.

"Это показывает важность поражения глубокого тыла, и мы поощряем международных партнеров предоставить Украине свои системы дальнего поражения", – сказал Бен Уоллес.

Кратко о ракетах Storm Shadow