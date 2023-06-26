"Почти безошибочно" поражали враждебную логистику, – Британия о ракетах Storm Shadow на фронте
Источник:Sky News
Британский министр обороны рассказал, что их оружие оказывает "значительное влияние" на ход войны в Украине. В этом контексте он напомнил о ракетах Storm Shadow.
Это оружие Лондон передал Киеву 11 мая 2023 года. Радиус действия этих ракет – 300 километров.
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Что сказали в Британии о влиянии их оружия на войну
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на слушаниях в Палате общин британского парламента 26 июня заявил, что ракеты Storm Shadow "оказали значительное влияние на поле боя" в Украине.
Насколько мне известно, их точность и способность эффективно поражать цель по замыслу украинцев была почти безошибочной,
– заявил глава Минобороны Британии.
По его словам, это оружие "почти безошибочно" атаковало российскую логистику.
Более того, "Европейская правда" процитировала слова Воллеса, что использование ракет Storm Shadow сказалось на материально-техническом обеспечении и оперативно-тактическом контроле армии России.
"Это показывает важность поражения глубокого тыла, и мы поощряем международных партнеров предоставить Украине свои системы дальнего поражения", – сказал Бен Уоллес.
Кратко о ракетах Storm Shadow
- Ракеты Storm Shadow – это британско-французская разработка, а именно – общий проект компаний British Aerospace и Matra. Ракеты имеют две основные модификации и дальности поражения – до 250 километров в экспортном варианте и до 500 – в базовом.
- Эти ракеты могут атаковать всю оккупированную россиянами территорию Украины. По территории России ВСУ не бьют.
- Storm Shadow создана для прорыва мощнейшей ПВО. Она также может изменять высоту и реагировать на изменения рельефа.
- Боевая часть ракеты – 450 килограммов, поэтому она может поражать высокозащищенные объекты. В частности командные пункты, авиабазы, склады топлива и боеприпасов, базы хранения техники, корабли и другие объекты врага.