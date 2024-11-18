Le Figaro убрало информацию о разрешении Британии и Франции бить вглубь России

Накануне Le Figaro сообщило, что Франция и Британия тоже разрешили Украине бить по России ракетами SCALP/Storm Shadow на фоне одобрения соответствующего решения американским лидером Джо Байденом по ATACMS.

Сейчас же публикацию отредактировали и заменили на информацию о решении США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на измененный вариант материала издания Le Figaro.

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Что изменили в статье

Le Figaro сообщало, что Великобритания и Франция позволили Украине наносить удары вглубь российской территории с помощью их ракет SCALP/Storm Shadow, когда администрация Байдена сняла запрет на удары по России ракетами ATACMS дальнего радиуса действия.

Впрочем, сейчас издание убрало эту информацию и пишет только о решении Соединенных Штатов. Никакого четкого упоминания о разрешениях со стороны Лондона и Парижа уже нет.

В канцеляриях уже бушевали дебаты о разрешении на использование западных ракет против российской территории. Эмманюэль Макрон высказался за это во время государственного визита в Германию в мае 2024 года,

– говорится в отредактированном материале.

Le Figaro изменило информацию о разрешении Британии и Франции / Скриншоты 24 Канала

Напомним, накануне The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщило, что действующий президент США Джо Байден позволил Киеву бить вглубь России ракетами американского производства дальнего радиуса действия ATACMS на фоне привлечения северокорейских сил.