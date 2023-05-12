Крымскому мосту приготовиться: как ракеты Storm Shadow навредят России

Великобритания направила в Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow. В разных модификациях их дальность достигает 250 и больше 300 км соответственно. Но в любом случае "ПВО" на Крымском мосту не помешает.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, если ракетами ударят по Крымскому мосту, то логистика россиян нарушится на 30%.

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Крымский мост может пострадать

Великобритания передает Украине крылатые ракеты. Storm Shadow с дальностью до 300 км. Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил поставки этого оружия. Однако пока неизвестно, сколько будет ракет и в какой модификации их пришлют.

" Ракеты Storm Shadow действительно, пожалуй, уже есть в Украине. Так сложилось, что передача такого рода продукции подсвечивается, когда сама передача уже состоялась. Есть несколько модификаций. Это ракета воздушного базирования, ее может сбрасывать самолет. Есть также ракета морского базирования по вертикальным шахтам», – рассказал Роман Свитан.

Ее отстреливают вместе с запрограммированным ракетным ускорителем. Она выводится на высоту, набирает скорость и сама запускает двигатель и идет по установленному маршруту.

Дальность ракет до 300 км. А это значит, что действительно Крымскому мосту – приготовиться. 2-4 такие ракеты, а в каждой боевая часть пол тонны, то есть 1,5-2 тонны взрывчатки выведут из строя Крымский мост ну очень надолго. Они пол года собирали его после предварительного удара,

– заметил полковник запаса ВСУ.

Удар по Крымскому мосту будет означать, что 30% военной амуниции, которая идет по нему в Крым и Херсон, перестанет поступать. Остается всего 70% по сухопутному коридору. Но тогда, по мнению Свитана, уже и украинские военные подтянутся.

Очень многое о работе операции с использованием дальнобойных ракет зависят от их количества.

Роман Свитан о возможностях ракет Storm Shadow: смотрите видео

Скоро некуда будет отходить

Когда Украина получила HIMARS и ракеты до них с дальностью 75-80 километров, россияне оттащили свои базы за 100 километров. Понимали, что ВСУ смогут их получить. После того как они заполнили новые склады боеприпасами, Украина получила ракеты GLSDB с дальностью 150 километров.

То, что мы слышим об ударах по Мариуполю, Азовстали – это как раз работа GLSDB. После этого россияне начали переносить все в 150 километрах. Но мы теперь будем доставать и туда,

– отметил Свитан.

Военный эксперт предположил, что российские военные могут даже оттягиваться в Грузию или в страны, представители которых были на параде 9 мая.

Украина Storm Shadow: реакция мира