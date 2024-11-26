Сколько Storm Shadow/SCALP есть в Британии, Франции и других странах: в Defense Express проанализировали

В СМИ появлялась информация, что Великобритания или Франция передают Украине новую партию крылатых ракет Storm Shadow / SCALP. Нужно понимать, сколько всего этих ракет имеют наши партнеры.

Это важно знать, ведь количество этих ракет, а также темпы их производства, диктуют, сколько их могут получить Воздушные силы Украины. Соответствующий вопрос проанализировали в Defense Express, пишет 24 Канал.

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Сколько Storm Shadow/SCALP имеет Британия, Франция и другие страны

Для ответа на этот вопрос в Defense Express отметили, что необходимо поднять историю заказов на эти ракеты.

Первые контракты на них в 1997 году заключили: Великобритания, которая заказала 900 ракет Storm Shadow, и Франция – 500 SCALP. Также еще 200 единиц таких ракет заказала Италия в 1999 году.

Кроме этого, такие ракеты заказывали страны, которые вряд ли будут их поставлять. Речь идет об Объединенных Арабских Эмиратах, которые в 1997 году заказали отдельную подверсию этой крылатой ракеты под названием Black Shaheen в количестве 600 единиц. И Греция – 90 единиц, заказанных в 2000 и 2003 годах.

"Неподтвержденная закупка 200 ракет в 2006 году Саудовской Аравией. Катар, который в 2015 году заказал 140. Считается, что определенное количество ракет могла заказать Индия в 2016 году вместе с Rafale. А последним заказчиком стал Египет, который также получил их вместе с заказанными французскими истребителями во второй половине 2010-х", – пишут в издании.

В итоге, если суммировать все известные контракты, то речь идет о более 2600 единицах, "плюс" неизвестное количество для Индии и Египта. В то же время, как пишут в Defense Express, производитель Storm Shadow / SCALP, европейский конгломерат MBDA, по состоянию на 2017 год официально сообщил, что в целом произведено и заказано около 3000 ракет, а количество имеющихся и будущих операторов – 9. Таким образом, совпадает количество операторов, включая Саудовскую Аравию, а также ориентировочное общее количество заказанных крылатых ракет.

Для Украины доступен имеющийся резерв только из того, что есть в арсенале Великобритании, Франции и Италии, то есть до 1600 ракет. Из них небольшую часть, возможно до 100 единиц, использовали во время различных операций с 2003 года в Ираке.

Но есть еще два фактора, которые необходимо учитывать.

Первый – это восстановление и обслуживание имеющихся ракет. Франция и Великобритания заказали ремонт "середины жизненного цикла" в 2017 году с планом получить первые восстановленные крылатые ракеты в 2020-м. Очевидно, если даже первые планы и не охватывали все ракеты, то после 2022 года они точно должны были быть расширены.

Второй – это дополнительное производство самих ракет. И, скорее всего, как пишут в Defense Express, все заказчики получали именно новые ракеты, потому что иначе, особенно Франция, которая поставляла их с Rafale, вообще бы осталась без SCALP. А это означает, что "производственные линии Storm Shadow / SCALP в MBDA, скорее всего, как минимум, "теплые" и производство этих крылатых ракет вполне может и вестись". Хотя ни Лондон, ни Париж, ни MBDA о дополнительных заказах на них не сообщали. Также неизвестны и темпы их производства.