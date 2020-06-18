Печерский райсуд Киева 18 июня рассматривал вопрос о мере пресечения для Петра Порошенко. Под судом для поддержки собрались сторонники народного депутата. Когда же рассмотрение перенесли на 1 июля, активисты отправились маршем к Офису Президента Украины на улицу Банковую.

Идею о походе на Банковую озвучил бывший глава Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает 24 канал.

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Парубий взял микрофон на импровизированной сцене протеста сразу после самого Петра Порошенко. Последний почти сразу после суда уехал, ведь на завтра запланированы похороны его отца.

Мы тут посоветовались. Я не зря вспоминал, как мы с Михайловской шли на Майдан. Может, пройдемся до Банковой? Что скажете? Придем к Зеленскому и на Банковой скажем ему: "Нет политическим репрессиям!"

– заявил Андрей Парубий.

Его предложение встретили одобрительными, хотя и не слишком громкими возгласами. Поэтому депутат предложил сформировать колонну для марша.



Сторонники Порошенко формируют колонну для похода на Банковую / Фото Анастасии Федченко (24 канал)

К слову, на рассмотрение судом вопроса меры пресечения пришли сотни сторонников пятого президента. Они принесли с собой флаги Украины и политсилы "Европейская солидарность" и заявляли о политическом преследовании.

Акция в поддержку Порошенко под судом: смотрите фото Анастасии Федченко



К Банковой сторонники Петра Порошенко отправились колонной через центр Киева, пишет издание Pavlovsky News. По оценке журналистов, толпа таки состоит не из нескольких сотен, а уже из нескольких тысяч участников.



Сторонники Порошенко пошли с протестом на Банковую / Фото "Украинской правды"

Под Офисом Президента Украины протестующие, кроме лозунгов о политических преследованиях, выкрикивали и патриотические лозунги. В Частности "Слава Украине!" и "Одна єдина – Соборна Україна!".

Сторонники Порошенко маршем прошлись к офису Президента: смотрите видео



Сторонники Петра Порошенко пришли с протестом под офис Зеленского / Фото "Украинской правды"

Дело Петра Порошенко: коротко