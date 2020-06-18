После суда над Порошенко его сторонники пришли к Зеленскому: фото
Печерский райсуд Киева 18 июня рассматривал вопрос о мере пресечения для Петра Порошенко. Под судом для поддержки собрались сторонники народного депутата. Когда же рассмотрение перенесли на 1 июля, активисты отправились маршем к Офису Президента Украины на улицу Банковую.
Идею о походе на Банковую озвучил бывший глава Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает 24 канал.
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Парубий взял микрофон на импровизированной сцене протеста сразу после самого Петра Порошенко. Последний почти сразу после суда уехал, ведь на завтра запланированы похороны его отца.
Мы тут посоветовались. Я не зря вспоминал, как мы с Михайловской шли на Майдан. Может, пройдемся до Банковой? Что скажете? Придем к Зеленскому и на Банковой скажем ему: "Нет политическим репрессиям!"
– заявил Андрей Парубий.
Его предложение встретили одобрительными, хотя и не слишком громкими возгласами. Поэтому депутат предложил сформировать колонну для марша.
Сторонники Порошенко формируют колонну для похода на Банковую / Фото Анастасии Федченко (24 канал)
К слову, на рассмотрение судом вопроса меры пресечения пришли сотни сторонников пятого президента. Они принесли с собой флаги Украины и политсилы "Европейская солидарность" и заявляли о политическом преследовании.
Акция в поддержку Порошенко под судом: смотрите фото Анастасии Федченко
К Банковой сторонники Петра Порошенко отправились колонной через центр Киева, пишет издание Pavlovsky News. По оценке журналистов, толпа таки состоит не из нескольких сотен, а уже из нескольких тысяч участников.
Сторонники Порошенко пошли с протестом на Банковую / Фото "Украинской правды"
Под Офисом Президента Украины протестующие, кроме лозунгов о политических преследованиях, выкрикивали и патриотические лозунги. В Частности "Слава Украине!" и "Одна єдина – Соборна Україна!".
Сторонники Порошенко маршем прошлись к офису Президента: смотрите видео
Сторонники Петра Порошенко пришли с протестом под офис Зеленского / Фото "Украинской правды"
Дело Петра Порошенко: коротко
- Оно касается назначения Сергея Семочко на должность первого заместителя главы СБУ. Его считают незаконным, а самого Семочко обвиняют в ведении бизнеса на территории оккупированной АР Крым.
- Семочко работал в СБУ еще до аннексии Крыма на территории именно полуострова, который впоследствии был оккупирован Россией. Он был одним из лишь 13% работников СБУ в Крыму, оставшихся верными присяге.
- Петр Порошенко в апреле 2019 года уволил Сергея Семочко, а последний попытался восстановиться в должности через суд. Журналисты считают, что Порошенко сознательно допустил нарушение, чтобы генерал-майор через суд мог вернуться на работу.