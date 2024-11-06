Большинство сторонников Трампа считают, что выборы проходят нечестно

Известны первые результаты экзитполов выборов президента в США. Сторонники кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа не верят им.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на опрос CBS News. Заметим, что согласно первым данным экзитполов, в гонкелидирует кандидат от Демократической партии Камала Харрис с 48% поддержки.

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А именно 52% сторонников Трампа заявили, что выборы прошли нечестно. В то же время 88% тех, кто отдал свой голос за Харрис, уверены в прозрачности выборов.



Избиратели Трампа считают выборы нечестными / Инфографика CBS News



Избиратели Харрис сомнения в честности выборов не имеют / Фото CBS News

Справочно. Опрос американцев относительно того, за кого они голосовали, проводит организация Edison Research. Она опрашивает людей по всей стране от имени консорциума новостных организаций.