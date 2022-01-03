"Сторонники Третьего Рейха": у Беларуси истерика из-за киевского шествия в честь Бандеры

Центром Киева 1 января 2022 года состоялся многотысячный марш ко дню рождения Степана Бандеры. В посольстве Беларуси в Украине резко отреагировали на мероприятие.

Представители посольства направили в МИД письмо с осуждением марша. Якобы власти украины лишь молчаливо одобряли ходу.

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Протест из-за "образа памяти предков"

В посольстве также отметили, что в марше принимали участие активисты-беглецы белорусской оппозиции, которая является якобы экстремистской, а также активными участники были и "сторонники Третьего Рейха". Также представительство возмутилось из-за огласки шествия в СМИ, в частности на общенациональных телеканалах.

В сердцах белорусов, переживших ужасы фашистской оккупации, отзываются мучительной болью возмутительные попытки героизировать коллаборационистов, убийц и палачей белорусского народа,

– заявили в письме посольства.

Посольство выразило решительный протест из-за "радикализации антибелорусской позиции Украины". Ее якобы выражают в демонстративном чествовании коллаборационистов.

В России тоже прокомментировали памятное шествие. Его назвали "поощрением национализма". Также в Кремле убеждены, что за подобное якобы нужно вводить санкции.

Представительство отметило, что следует немедленно прекратить попытки героизировать преступления против человечности, которые не имеют срока давности и не могут быть прощены. Марш считают "оскорблением памяти белорусских предков".

Марш к годовщине со дня рождения Бандеры: главное

Украинский политдеятель и идеолог украинского национального движения Степан Бандера родился 1 января – 113 лет назад. В честь него в Киеве состоялось факельное шествие. В нем приняли участие около тысячи человек.

В тот же день чтили память Степана Бандеры и во Львове. К памятнику деятелю пришли горожане, нардепы и руководители местной и областной власти.

Перед 1 января в Хмельницком, вслед за Тернополем, вывесили огромный баннер с Бандерой. Его украсили красно-черными флагами.

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