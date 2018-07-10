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"Страх и растерянность": экс-дипломаты написали Трампу письмо относительно саммита с Путиным

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Бывшие дипломаты направили Трампу письмо-предостережение накануне саммита НАТО и встречи с Путиным
Бывшие дипломаты направили Трампу письмо-предостережение накануне саммита НАТО и встречи с Путиным / Фото из открытых источников

15 бывших министров иностранных дел со всего мира и экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт написали главе Белого дома письмо, в котором призывают Дональда Трампа укрепить отношения с западными союзниками во время саммита НАТО в Брюсселе и предупреждают, что игнорирование угрозы со стороны путинской России было бы серьезной ошибкой.

Совместное письмо мировых дипломатов было направлено главе администрации США в понедельник, 9 июля, сообщает Politico.

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Существование этого письма подчеркивает глубину беспокойство на Западе из-за поведения Трампа, отмечает издание.

В частности, по словам Мадлен Олбрайт, в Европе сейчас преобладают эмоции "страха и растерянности". "Я уже очень давно не видела такой обеспокоенности из-за того, что происходит, и попыток понять, какую позицию занимает США", – поделилась Олбрайт. По ее мнению, особенно острое волнение вызвано заявлениями и поступками Трампа на саммите "Большой семерки" в прошлом месяце, на котором он "унижал лидеров Канады и Германии".

Бывшие министры отмечают, что сотрудничество между Россией и США было бы ценным по ряду вопросов, в частности, войны в Сирии, однако "улучшение отношений с Москвой не самоцель, а средство для достижения более широких дипломатических целей".

Как указано в стратегии национальной безопасности авторства вашей администрации, Россия предпринимает усилия, чтобы ослабить влияние США и вызвать раскол между Америкой и ее союзниками в Европе. Действия России в Крыму и на востоке Украины нарушили суверенитет Украины и международное право. Ее вмешательство в выборы по всему миру подрывает доверие к демократии. Игнорировать эти действия или принимать их было бы серьезной ошибкой, которая побуждает к дальнейшей агрессии и нестабильности,
– цитирует издание отрывок из письма.

Документ подписали экс-главы МИД таких стран, как Канада, Германия, Болгария, Румыния, Испания, Бельгия, Эстония, Люксембург, Италия, Новая Зеландия, Великобритания, Австрия, Нидерланды, Норвегия.

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Напомним, саммит НАТО с участием Дональда Трампа будет проходить 11-12 июля в Брюсселе, после чего у главы Белого дома запланирована встреча с лидером РФ Владимиром Путиным. Саммит двух президентов состоится 16 июля в столице Финляндии – Хельсинки.

По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не являются позицией Соединенных Штатов.

Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России Украина – Россия НАТО Новости США Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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