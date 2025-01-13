Теперь о ДТП можно не сообщать в полицию: правительство разъяснило условия

Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения. Изменения связаны со вступлением в силу новой редакции закона об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев авто.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление от 10 января 2025 года № 19.

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Что известно о нововведениях по ДТП

Так, согласно документу, отныне можно не информировать полицию в случае наступления контактного ДТП с участием только двух транспортных средств. Однако это возможно только в случае, что имуществу был причинен вред исключительно в виде повреждения (уничтожения) транспортного средства, без ущерба жизни и здоровью физических лиц.

Водители могут без полиции совместно составить для предоставления страховщику сообщение о дорожно-транспортном происшествии в бумажной или электронной форме.

После составления такого сообщения водители транспортных средств имеют право покинуть место ДТП и освобождаются от обязанности информирования соответствующих подразделений Нацполиции,

– указывают в документе.

Ранее разрешалось водителям не вызывать полицию, однако они должны были явиться в ближайший пост или в орган Национальной полиции для оформления соответствующих материалов, предварительно составив схему происшествия и поставив подписи.