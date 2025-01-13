Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову від 10 січня 2025 року № 19.

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Що відомо про нововведення щодо ДТП

Так, згідно з документом, відтепер можна не інформувати поліцію у разі настання контактної ДТП за участю лише двох транспортних засобів. Проте це можливо лише у випадку, що майну було заподіяно шкоду виключно у вигляді пошкодження (знищення) транспортного засобу, без шкоди життю та здоров’ю фізичних осіб.

Водії можуть без поліції спільно скласти для надання страховику повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у паперовій чи електронній формі.

Після складення такого повідомлення водії транспортних засобів мають право залишити місце ДТП та звільняються від обов’язку інформування відповідних підрозділів Нацполіції,

– вказують у документі.

Раніше дозволялося водіям не викликати поліцію, проте вони мали з'явитися до найближчого поста або до органу Національної поліції для оформлення відповідних матеріалів, попередньо склавши схему пригоди та поставивши підписи.