Страна, в которой вертухаи определяют правила, конечно, будет агрессивной, – Подоляк о России

Сами россияне виноваты в том, что у них такая политическая система. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Они, выйдя из советского ГУЛАГа, зашли в такой же ГУЛАГ. И именно вертухаи у них сегодня определяют правила общежития. "Вот в этом они виноваты", – объяснил Михаил Подоляк.

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По его словам, страна, в которой вертухаи определяют правила, конечно, будет агрессивной по отношению к соседям.

Потому что у нас нет вертухаев, мы другие, а вы за это нас ненавидите,

– сообщил Михаил Подоляк.

"Вы все виноваты. Я понимаю, что вы индивидуальны, и у меня лично к вам может быть симпатия. Но с точки зрения общего построения страны вы все виноваты. Вы же ее построили. Следовательно, вы не смогли убедить эти 90%, не стали элитой" ", – объяснил Подоляк.

Он отметил, что элитой стали "малограмотные гопники". К примеру, такие, как председатель Роскосмоса Дмитрий Рогозин. "Посмотрите на его интеллектуальный уровень. Он был нацистом. Этот человек продавал нацизм по этническому принципу. И так много", - добавил советник главы Офиса Президента.

Кроме того, Михаил Подоляк вспомнил, что во главе России человек, который вполне серьезно рассказывает, почему Украина не должна существовать. Говорит это, будучи в должности президента.

"В историческом смысле понесите эту ответственность. Вы сможете потом реанимировать себя. Если найдете силы. Но вы должны пройти через искупление. Мы ничего не забудем", – подытожил советник главы Офиса Президента.

Какие заявления делал Михаил Подоляк: последние новости

В настоящее время Вооруженные Силы Украины сражаются за время в ожидании оружия от западных партнеров. Когда все поставки поступят в Украину, ход войны изменится и украинские войска перейдут в интенсивное контрнаступление . Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В Офисе Президента подтвердили, что с российской стороны регулярно поступают предложения вести переговоры. Однако украинская сторона пока не видит в них смысла.

Страны Европейского Союза уже согласились ввести эмбарго на российскую нефть. После того, как санкции вступят в силу, самым большим покупателем нефти из России станет Азия, в том числе Китай. Однако Москва вряд ли сможет продавать нефть в объемах, что и в ЕС.

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