Может состояться уже в мае: Андрющенко рассказал, что Россия готовит в Балтии

Страны Балтии серьезно готовятся к российскому нападению и разрабатывают тактики сопротивления. Ведь Россия имеет достаточно ресурсов для гибридного вторжения и стремится воспользоваться международным хаосом вокруг НАТО и конфликтом на Ближнем Востоке.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко объяснил 24 Каналу, что если страны Балтии смогут дать решительный отпор на первом шаге агрессии, то полномасштабного вторжения можно будет избежать.

Как россияне могут проверить готовность НАТО к войне?

На основе опыта российской оккупации Украины можно предположить, что это будет не прямое вторжение, а гибридная операция с привлечением местного русскоязычного населения.

Возможно, будет попытка создать "Народную Республику Нарвы", а дальше "зеленые человечки" и оккупация. Я общался с экспертами и военными представителями стран Балтии, которые отвечают за подготовку сопротивления таким операциям. Люди там ведут серьезную подготовку,

– сказал Андрющенко.

С точки зрения россиян вполне логично делать это сейчас, учитывая текущую международную ситуацию, чтобы протестировать готовность НАТО к сопротивлению. Андрющенко ожидает, что россияне могут начать действовать до 9 мая, чтобы усилить все традиционными показательными действиями и парадами.

"Еще бы Россия могла устроить провокацию, например, неизвестные эстонцы бьют русскоязычных, что стало бы поводом для вторжения. Поэтому лучше быть начеку и сразу дать отпор. Россия получит урок и отступит, как с повреждением кабелей в Балтийском море", – объяснил эксперт.

Обратите внимание! Генерал армии Николай Маломуж считает, что Россия не имеет достаточно ресурсов, чтобы начать войну с НАТО, поэтому все ее дальнейшие шаги сведутся к информационным атакам и провокациям на границах со странами НАТО. По его мнению, если же россияне таки решатся напасть, то это обернется провалом на всех фронтах.

