Страны Балтии отказались от закупки электроэнергии у России

Литва, Латвия и Эстония согласовали между собой отказ от закупок электроэнергии у России. Европейская энергетическая биржа Nord Pool прекращает торги по российской электроэнергии с балтийскими странами.

Рынок электроэнергии стран Балтии с 1 июня соединен только с Польшей и странами Скандинавии.

Ранее Страны Балтии приостановили импорт электроэнергии из России

Страны Балтии отказались финансировать Россию

Одной из причин такого решения в AST назвали проблемы с платежами: несколько банков, по которым раньше переводили деньги в Россию, теперь под санкциями. Кроме того, говорится, что государства Балтии не хотят финансировать российские компании.

Мы должны прекратить финансировать российскую военную машину,

– отметил министр энергетики Литвы Дайнюс Крэйвы.

В Министерстве энергетики Литвы подчеркнули, что это не только шаг к энергетической независимости страны, но знак солидарности с Украиной.

Импорт электроэнергии производят из стран ЕС

Потребности Литвы в энергоресурсах покрывают через Клайпедский LNG-терминал с грузами из США благодаря местному производству и импорту из стран ЕС через Швецию, Польшу и Латвию. От российской нефти страна отказалась месяц назад.

Впоследствии в своем литовском операторе электрических систем Litgrid сообщил, что такое решение означает, что ни одна страна Балтии больше не будет покупать российскую электроэнергию.

Предварительно от российской электроэнергии отказалась Финляндия

Заметим, что энергосистема стран Балтии сохранит физическое подключение к российской системе до окончательной синхронизации с европейской энергосистемой, которая должна пройти до 2025 года.

Напомним, Россия прекращает поставки электроэнергии также в Финляндию. О прекращении сотрудничества с Финляндией заявила компания RAO Nordic Oy, являющаяся дочерней российской "Интер РАО". В компании заявили, что Финляндия не платит счета, поэтому решение вынуждено.

Представители финской электросетевой компании Fingrid заявили, что остановка поставки не приведет к перебоям у пользователей, ведь из России поступало лишь 10% от общего объема потребления. Их компенсируют своими мощностями и увеличением импорта из Швеции.

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