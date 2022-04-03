Страны Балтии отказались от закупок газа из России

Балтийские страны больше не будут импортировать российский природный газ. Он не поступает в Латвию, Эстонию и Литву с 1 апреля.

Соответствующее заявление сделал глава латвийского оператора хранилищ природного газа Conexus Baltic Grid Улдис Барис.

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"Если у кого-то были сомнения относительно того, можно ли доверять поставкам из России, то нынешние события четко свидетельствуют о том, что такой уверенности больше нет", – отметил он.

По словам Бариса, сейчас потребности балтийского рынка удовлетворяются благодаря запасам газа, накопленного в подземном хранилище в Латвии.

С 1 апреля российский природный газ больше не поступает в Латвию, Эстонию и Литву,

– добавил он.

Стоит заметить, что ранее министерство энергетики Литвы сообщило об отказе от российского газа. Теперь потребности страны удовлетворяются благодаря импорту через СПГ-терминал в Клайпеде.

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