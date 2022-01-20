Страны Балтии предоставят Украине новейшее летальное оружие

География большой реальной военной помощи расширяется каждый день

Новая помощь от старых друзей

США, Британия, Канада… Мы привыкли, что именно эти страны не только словом, но и делом поддерживают Украину. И речь идет о реальной помощи – помощи с поставками современного оружия, с поставками военной техники и многого-многого другого необходимого нашим ВСУ.

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И вот уже страны Балтии готовы начать поставки в Украину противотанковых ракетных комплексов, ракет класса "земля-воздух", а также других средств противовоздушной обороны.

Как раз сейчас Эстония, Литва и Латвия ждут одобрения своих запросов в адрес Госдепартамента США, чтобы начать нам поставки этого самого оружия американского производства. Об этом сообщило издание Politico.

Современное оружие для Украины

Показательно, что наши союзники готовы поставлять нам не какой-то "военный секонд-хэнд", а самое новейшее современное оружие!

Остались формальности – эти три балтийские страны, которые являются членами НАТО, должны получить экспортные лицензии на такую технику. Надеюсь, что этот процесс будет быстрым.

Пока что в Госдепе США сроки не называют, но, по информации источников Politico, там в очередной раз заявили, что в случае попыток РФ создать эскалацию на Донбассе, администрация Байдена "предоставит украинцам дополнительное вооружение".

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Спасибо всем нашим партнёрам, которые не словом, а делом показывают своё отношение к Украине!

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