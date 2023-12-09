Европейские союзы призывают к бойкоту польских перевозчиков

Торговые ассоциации и палаты нескольких европейских стран призвали к бойкоту польских автоперевозчиков, устроивших блокаду на польско-украинской границе.

Торговые ассоциации и палаты Бельгии, Австрии, Нидерландов и Италии в открытом письме призвали к бойкоту польских автоперевозчиков.

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Страны ЕС призывают к блокаде границы с Польшей

Призываем все компании ЕС и представителей их соответствующих транспортных секторов не возобновлять транспортные контракты и не заключать новые контракты с польскими транспортными компаниями, пока они будут продолжать блокировать польско-украинскую границу,

– говорится в открытом обращении.

Авторы письма напомнили, что после того, как Россия начала блокаду украинских морских портов, в распоряжении Украины остался только автомобильный транспорт для ввоза или вывоза товаров из страны.

Два года продолжающейся войны привели к обеднению населения. Блокада же со стороны Польши стала причиной еще большего роста цен и нехватки горючего в Украине. Это уже привело к падению объема экспорта из Украины на 40% только в ноябре. Также два украинских водителя скончались в очереди.

Организаторы блокады планируют продлить ее до конца января. Авторы письма надеются, что польские транспортные компании скоро завершат блокаду, если компании в Западной Европе будут бойкотировать их.

Рынок Западной Европы для этих (польских) компаний важнее украинского транспортного рынка. Мы не имеем никаких проблем с действиями профсоюзов, и польские транспортные союзы могут проводить их внутри Польши, без нанесения ущерба государству, сражающемуся в тяжелых боях за всех нас,

– отмечается в открытом письме.

Документ подписали представители бизнес-клуба Бельгия-Украина, Украинско-австрийской ассоциации, Торговой палаты Нидерланды-Украина, Украинской торговой палаты в Италии.

Украина отправила первые грузовики по железной дороге

Блокада на польско-украинской границе проходит с 6 ноября. Отметим, что 8 декабря Укрзализныця отправила первую партию грузовиков через границу с Польшей. Над этим проектом работала две недели. В составе поезда 23 платформы, на которые было загружено 13 тягачей с полуприцепами.

Поезд курсирует по маршруту Скнилов (Украина) – Славкув (Польша). Со станции Славкув фуры направляются к месту назначения уже по автодороге. Таможенное и пограничное оформление груза проходит на железнодорожном пограничном переходе Изов – Грубешев. Аналогичные рейсы будут организованы и обратно.

В Укрзализныце сообщили, что пока еще существуют формальные вопросы относительно быстрого пересечения польской границы, однако специалисты уже работают над ускорением процесса.

Трансфер водителей автомобилей с точки загрузки на железнодорожную платформу в точку разгрузки обеспечивается автобусом.

Чтобы заказать перевозку грузовика контрейлерным поездом из Украины, нужно обратиться в филиал "Центр транспортного сервиса "Лески" АО "Укрзализныця", а в обратном направлении – в UZ Cargo Poland.

Напомним, что глава польской партии "Гражданская платформа" и лидер самой многочисленной коалиции в новоизбранном парламенте Польши Дональд Туск пообещал, что его новое правительство разблокирует польско-украинскую границу.