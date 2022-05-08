Страны G7 пригласили Зеленского на свой сегодняшний саммит, после будет мощное заявление, – Ермак

Представители стран "Большой 7" пригласили Владимира Зеленского на свой саммит, который состоится 8 мая. После этого последует мощное заявление на этом мероприятии.

Об этом приглашении сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что будет принято крайне важное решение для нашей обороны.

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Будут не общие фразы поддержки

По словам Ермака, теперь для России последствия будут "очень и очень грустными". Однако пока он не может разглашать подробности того, что должны принять.

Могу проанонсировать, что по результатам встречи будет принят очень мощный совместный стейтмент, который будет содержать не только общие фразы относительно поддержки права Украины на самозащиту, но и анонс вполне конкретных действий.

– написал Ермак.

Ресурс CNN со ссылкой на представителя Белого дома в 18:45 сообщил, что виртуальная встреча мировых лидеров уже началась.

Какие главные темы встречи

Эта встреча будет сосредоточена на обсуждении последних событий вторжения России в Украину. Участники саммита решают, как еще больше поддержать Украину и продемонстрировать "постоянное единство G7" в их коллективном ответе. В частности, обсудят новые сокрушительные санкции против России.

Как стало известно, что произойдет это событие

Представительница Белого дома Джен Псаки 5 мая сообщила, что США готовят звонок лидеров стран Большой семерки. Тогда точную дату не называли, однако спикер акцентировал, что это произойдет в "ближайшие дни".

Затем уже стало известно, что это произойдет в канун 9 мая. В Белом доме акцентировали, что дата выбрана не случайно – это должно быть неприятным сигналом кремлевскому диктатору.

Заявили, что действия Путина позорят Россию

Впоследствии обнародовали заявление "Большой 7". Там подчеркнули, что действия президента России недопустимы и позорят его страну. Особенно в сочетании с тем, что страна считалась одним из победителей нацизма во Второй мировой войне.

Спустя семьдесят семь лет президент Путин и его режим решили вторгнуться в Украину в неспровоцированной захватнической войне против суверенной страны. Его действия позорят Россию и исторические жертвы ее народа,

– говорится в заявлении.

Одной из главных санкций, о которых было объявлено, был удар по энергетическому рынку страны-террориста. Все члены G7 обязались постепенно прекратить или запретить импорт российской нефти.

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