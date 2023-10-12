Все члены НАТО за вступление Украины в Альянс: какие препятствия на этом пути еще возникнут

В ходе заседания Совета Украина – НАТО Йенс Столтенберг объявил, что все страны НАТО поддерживают членство Украины. Это очень позитивный сигнал для украинской дипломатии, однако до следующего саммита Альянса в Вашингтоне Украина должна выполнить некоторые обещания.

Об этом 24 Каналу рассказал глава ОО "Украина в НАТО", член Атлантического совета Юрий Романюк. По его мнению, позитивные сигналы от НАТО свидетельствуют, что вызовом во вступлении Украины в Альянс является исключительно проведение реформ.

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Что означает заявление Столтенберга

Главное, что придает оптимизма после проведения совета Украина – НАТО в Брюсселе – заявление Йенса Столтенберга о согласии всех стран НАТО на вступление Украины. Еще более важно, что это заявление прозвучало публично от руководителя Альянса, что присылает Москве недвусмысленное сообщение.

После саммита в Вильнюсе у Украины было несколько беспокойств относительно своего будущего в Альянсе. В частности, возникали вопросы, поддержит ли вступление Украины Венгрия, которая перед этим отличилась рядом контроверсионных заявлений по поводу войны. Также опасения вызвала позиция нового правительства Словакии по поводу остановки военной помощи Украине.

"Однако, несмотря на эти факторы, заявление Столтенберга свидетельствует о том, что внешнеполитический курс этих стран останется неизменным. Будем надеяться, что до саммита в Вашингтоне, который состоится через 7 месяцев, позиция стран-членов не изменится", – отметил Романюк.

Какие вызовы стоят перед Украиной

Окончательная позиция стран-членов НАТО по решению вступления Украины будет под вопросом до последнего момента. Однако, ведь постоянно общается с представителями стран-членов в Брюсселе. Учитывая это, вряд ли это заявление было попыткой выдать желаемое за действительное.

Важно, чтобы до саммита НАТО в Вашингтоне Украина смогла выполнить домашнее задание по реформам. Война с Россией не является оправданием для стагнации в реформировании Украины, и это практически прямым текстом позиция США, которые в сентябре направили правительству Украины письмо с перечнем необходимых реформ.

Юрий Романюк о пути Украины в НАТО: смотрите видео

"Если действующее украинское правительство не сможет выполнить реформы, предложенные Соединенными Штатами, его следует отправить в отставку, ведь евроатлантическая интеграция Украины и финансовая помощь партнеров являются на сегодняшний день приоритетом", – убежден общественный деятель.

В чем необходимость реформировать СБУ

Инфраструктура Службы безопасности Украины во многом происходит с советских времен, когда спецслужбы имели большие полномочия и широкий спектр задач. Это не соответствует западным стандартам, где функции каждой структуры четко прописаны.

Среди основных требований, выдвигаемых международными наблюдателями и украинскими активистами к реформе СБУ, главным было забрать правоохранительную деятельность и экономическую безопасность из перечня функций спецслужбы , а также демилитаризировать ее. Такие требования были обусловлены тем, что полномочия Службы безопасности пересекаются с полномочиями антикоррупционных органов, что отрицательно сказывается на эффективности их работы.

, а также демилитаризировать ее. Такие требования были обусловлены тем, что полномочия Службы безопасности пересекаются с полномочиями антикоррупционных органов, что отрицательно сказывается на эффективности их работы. До начала полномасштабного вторжения СБУ аргументировала сохранение своих больших полномочий тем, что на нее, в том числе, возложена функция противодействия российской агрессии. Однако в первый год войны спецслужба находилась в кризисе, который завершился увольнением ее руководителя Ивана Баканова.

Среди проблем в реформах, заметных Западу невооруженным глазом, Романюк называет многолетнюю затяжку с реформой СБУ. Она была в списке необходимых изменений для вступления в НАТО. В начале 2021 года Верховная Рада проголосовала законопроект №3196-д в первом чтении, однако он вызвал немалые дискуссии в обществе.