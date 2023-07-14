Делают чудеса и переступают через себя: как страны НАТО помогают нам оружием

Страны НАТО в плане коллективной безопасности не полагаются исключительно на Альянс, они создают и двусторонние механизмы.

Как Польша превратилась в "Малую Атланту"

К примеру, в 2023 году Германия и Нидерланды планируют завершить начатый в 2014 году процесс интеграции своих сухопутных войск в одно целое. Общие сухопутные войска обеих стран должны насчитывать 50 тысяч бойцов, из которых 8 тысяч – голландские, с соответствующей унификацией органов управления и боевой техники на вооружении частей.

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Несколько вяло проходит действующая ныне программа между Францией и Бельгией об унификации сухопутных войск обеих стран в одно единое целое. Финальной даты для завершения процесса пока нет.

Ну или тоже яркий пример – в конце 2021 года Германия и Польша договорились о совместном патрулировании истребительной авиации в случае необходимости. После начала полномасштабного вторжения России в Украину немцы перед поляками честно и полностью выполнили обязательство. Люфтваффе патрулировало небо Польши с февраля по июль 2022 года на случай вторжения тактической авиации ВКС России.

Если продолжать о той же Польше, то эта страна в рамках структур НАТО целенаправленно воплощает что-то похожее на концепцию "Малой Антанты" образца 1930-х годов или вообще "Ойчизна від можа до можа". Польская армия стабильно имеет свой контингент в Румынии, даже если речь идет только о механизированном батальоне, а польские ВМС ранее отрабатывали задачи по береговой обороне стран Балтии с помощью своих комплексов NSM.

Не всегда это происходит в форме именно интеграции компонентов вооруженных сил разных стран, двустороннее сотрудничество может быть и в форме отдельных проектов по оборонной промышленности.

Например, в начале 2023 года Италия и Франция запустили глобальный, как по их масштабам, проект по производству сразу 700 зенитных ракет семейства Aster, которые используются в частности на ЗРК типа SAMP/T. Проект рассчитан на несколько лет.

Ну или Чехия и Словакия по сути вместе работают над тем, чтобы совместно изготавливать по лицензии шведские БМП CV90 для собственных вооруженных сил.

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Просто сами участники Альянса вынуждены исходить из того, что на "периферии" НАТО иногда царит настолько "своя атмосфера", что это делает блок в принципе несовершенной защитой коллективной защиты, чтобы только на него полагаться. Но с другой стороны, лучше пока все равно не придумали.

О "своей атмосфере" здесь подразумевал даже не Венгрию, а Португалию, которая "на бумаге" имеет 37 танков Leopard 2, а по факту не имела ни одного боеспособного. В португальском флоте имел место показательный случай, когда один из патрульных кораблей из-за технических проблем не смог выйти в море для мониторинга прохода кораблей ВМФ России.

Норвегия является одним из элементов "северного фланга" НАТО, но предпочитает сотрудничать только с США. В прошлом году главком норвежских вооруженных сил вообще вдруг поставил вопрос, что танки – это слишком дорого и неэффективно, поэтому их пора порезать на иглы.

Как Лондон по всему миру собирал оружие для ВСУ

В отношениях между Украиной и НАТО по состоянию на сегодня даже мемы о "не Амазоне" и "благодарить Уоллеса за оружие" имеют действительно на порядки более широкий контекст, чем можно представить на первый взгляд. Уоллес не просто так принялся расписываться за политиков в других странах, и просить "благодарности в поведении" хотя бы для них.

В актив Великобритании можно записать не только оружие, которое британцы напрямую поставили для ВСУ, но и оружие от третьих стран, где Лондон был посредником.

Начнем с того, что те же противокорабельные комплексы Harpoon, которые похоронили план россиян о десанте в Одессе – это был "конструктор", состоявший из пусковых установок от Дании, и ПКР не только от Великобритании, но и Голландии и Испании.

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Великобритания брала на себя роль "третейского судьи" даже в истории с тем, когда Бельгия вроде бы и хотела нам поставлять свои САУ М109 с хранения, но не могла из-за конфликта с одной из частных фирм.

Какое-то странное чудо дипломатии случилось со Швецией , во многих вопросах также зависимой от британцев, которая раньше была "нейтральнее никуда", а теперь вдруг взялась вспоминать россиянам Полтаву и щедро передает разного рода оружие для ВСУ.

, во многих вопросах также зависимой от британцев, которая раньше была "нейтральнее никуда", а теперь вдруг взялась вспоминать россиянам Полтаву и щедро передает разного рода оружие для ВСУ. Аналогичное чудо случилось с Данией , которая до полномасштабной войны отказывалась дать хотя бы Stinger, потому что они "старые", а затем в нескольких траншах помощи "насыпала" техники на пару механизированных батальонов (и это вне тем с танковой коалицией и совместного с Германией проекта на 100 танков Leopard 1A5).

, которая до полномасштабной войны отказывалась дать хотя бы Stinger, потому что они "старые", а затем в нескольких траншах помощи "насыпала" техники на пару механизированных батальонов (и это вне тем с танковой коалицией и совместного с Германией проекта на 100 танков Leopard 1A5). Ну и вряд ли то, что далекая и солнечная Португалия дала для ВСУ техники тоже на механизированный батальон и хотя взвод боеспособных Leopard 2A6 является заслугой местной многочисленной украинской диаспоры.

дала для ВСУ техники тоже на механизированный батальон и хотя взвод боеспособных Leopard 2A6 является заслугой местной многочисленной украинской диаспоры. Как и в случае с Австралией (бронемашины для ВСУ), или Новой Зеландией (инструкторы для обучения на гаубицах L119 для ВСУ), где примат Британской короны по-прежнему сохраняется.

Тем более есть моменты не только с оружием, которое мы приняли, но и с оружием, которое мы похоже не взяли сами.

Здесь говорится о варианте, который британцы проговаривали на публичном, но еще не официальном уровне зимой этого года. Мол, в рамках авиационной коалиции сначала Великобритания дает символическую эскадрилью старых Eurofighter, а затем подтягивается Швеция и дает Gripen. В итоге упор с нашей стороны был сделан именно на F-16. Тот же Уоллес потом отдельно проговаривал: "Мы не дали Eurofighter, потому что Украина об этом не просила".

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Теперь, когда в мае 2023 года с нашей стороны уже пошли официальные запросы на тот же Eurofighter в Великобританию, то здесь британцы взяли позицию "ой не слышит баба", и на полном ходу разворачивают инфраструктуру под обучение наших пилотов именно под F-16.

Возможно, отсутствие "благодарности в поведении" уже начало влиять на какие-то элементы военной помощи Украине еще до того, как Уоллес об этом меме сказал вслух.

Мы как-то слишком начали воспринимать все как "само собой разумеющееся".

Поэтому, например, и не вызвал никакого ажиотажа факт, что Франция впервые в своей истории начала давать дальнобойные ракеты для ударов по россиянам. Это все вопреки традиционному для французов сентименту перед Россией.

Для Франции это в принципе был "шаг вперед над собой", чтобы перестать бояться самой возможности войны против России. Однако для нас это получилось как всего-навсего "дали аналог ATACMS".