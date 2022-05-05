Страны ОДКБ запуганы, не хотят иметь ничего общего с Россией, – Калиновский
Россия не может одержать победу в войне с Украиной. Поэтому она просит страны ОДКБ помочь, в частности, военно, но эти государства уже запуганы и не хотят иметь ничего общего с Россией.
Об этом рассказал 24 каналу белорусский журналист Валерий Калиновский.
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По его мнению, достаточно нереально для Путина организовать ОДКБ в некую агрессивную войну против одного из соседей России и бывшего СССР. "Ведь в таком случае они тоже будут под угрозой, если не подчинятся", – добавил журналист.Справка! Страны ОДКБ – это военно-политическая международная организация, в состав которой входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Создали его в 1992 году.
Эти страны ОДКБ сейчас запуганы, они не хотят ничего общего с Россией, не только Казахстан. Лукашенко бы тоже не хотел, если бы Путин в 2020 году "не взял его на короткое поводок",
– говорит Калиновский.
Он добавил, что опасность вмешательства Беларуси сохраняется, если Лукашенко подвергнется давлению Путина. Но он пытается избегать своего участия в конфликте.
Калиновский о возможном участии стран ОДКБ в войне и позиции Беларуси:
Может ли Беларусь присоединиться к войне в Украине
- Белорусский журналист Франак Вячорка уверяет, что их общество выступает против российской агрессии в Украине. Там есть сильная оппозиция действиям Лукашенко. Он потерял поклонников даже среди своих чиновников.
- Однако даже несмотря на это, привлечение белорусских войск и, возможно, некоторых частей, возможно. "Мне кажется, что если у Путина будет такое желание, то он даже не будет спрашивать Лукашенко", – добавил Вячорка.
- На днях в белорусских вооруженных силах началась внезапная проверка готовности сил реагирования. Один ракетный дивизион начал перемещаться в район назначения.
Может ли Казахстан вмешаться в войну
- В настоящее время власти Казахстана ограничиваются призывами к миру и диалогу и не поддерживают ни одну сторону конфликта. Но СМИ периодически выражают обеспокоенность, что Путин может использовать Казахстан в войне против Украины.
- Согласно уставу ОДКБ, войска можно использовать только для защиты той страны, которая входит в организацию. Поскольку Украина не является членом организации, оснований для введения войск на ее территорию нет.
- Но угроза того, что Казахстан может стать на сторону агрессора, все же остается. Теоретически, если Путин предоставит статус ОДКБ террористическим псевдореспубликам Донбасса (ЛНР и ДНР), он сможет ввести войска из стран-союзников.
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