Страны развязывают войны, потому что ООН прячется в кустах, – в ОП отреагировали на цензуру

В ООН якобы запретили своим сотрудникам называть вторжение России в Украину "войной". В Офисе Президента отреагировали на цензуру.

ООН – это внешний антураж

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк написал в твиттере, что "некоторые страны и развязывают войны, потому что ООН всегда прячется в кустах".

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ООН – это внешний антураж и безразмерные зарплаты чиновникам, но никакой ответственности,

– добавил Подоляк.

Он призвал посылать на телефоны группы @antonioguterres фото убитых граждан Украины, "чтобы они поняли: РФ = война".

Скриншот сообщения Подоляка в твиттере

Цензура в ООН: коротко

В ООН якобы одобрили решение, запрещающее сотрудникам называть вторжение России войной. На эту информацию критично отреагировал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Министр заявил, что ему тяжело поверить в то, что ООН могла бы ввести такую же цензуру, как Кремль – в России.

В ООН отрицают, что ее сотрудникам было приказано не использовать слова "война или вторжение" по поводу нападения России на Украину.

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