Страны "Большой семерки" предупредили Авакова о возможном срыве выборов

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков получил письмо от послов стран "Большой семерки" с оговоркой относительно возможного срыва выборов и угрозы деятельности "экстремистских движений" в Украине.

Представитель МВД Артем Шевченко подтвердил журналистам, что Аваков получил письмо, сообщает "Радио Свобода", которое получило копии двух писем от группы послов G7.

Так, посол Франции Изабель Дюмон от имени своих коллег-послов написала Авакову, что "группа G7 обеспокоена экстремистскими политическими движениями в Украине, насильственные действия которых тревожат".

Они запугивают украинских граждан, пытаются узурпировать роль Национальной полиции в обеспечении безопасности выборов и наносят ущерб национальной и международной репутации украинского правительства,

– написала она.

Дюмон добавила, что письмо на английском и украинском языках отправили в Министерство внутренних дел Украины 15 марта.

Журналист "Радио Свобода" Кристофер Миллер указывает на "тонкую, завуалированную ссылку на "Национальный корпус" и "Национальные дружины" в этом письме.

В МВД отмечают, что позиция Авакова в отношении экстремистских политических движений в Украине "остается твердой и бесспорной". Там утверждают, что руководителей радикальных групп "предупредили, что агрессивные попытки вмешаться в честный избирательный процесс приведут к соответствующим последствиям".

Что известно о "Национальном корпусе"?

Украинская политическая партия, которая появилась 14 октября 2016 года после объединения общественного движения "Честные дела" и общественной организации "Патриот Украины". Основой политсилы стали активисты ОО Гражданский Корпус "Азов", бывшие военные полка "Азов", общественные активисты и члены украинских ультрас-группировок. Лидером партии является Андрей Белецкий.

Отметим, посольство США публиковало предупреждения о возможной опасности в связи с акциями "Нацкорпуса". Их проводят под лозунгами "наказать виновных за хищение в оборонке". После обнародования журналистами проекта "Наши деньги" коррупционных схем активисты начали проведение регулярных акций протеста.

Эта группировка была связана с проявлением насилия и общественными беспорядками, включая столкновения с полицией. В этом районе ожидается скопление людей,

– говорили тогда в ведомства.

Кроме того, 14 марта Государственный департамент США назвал украинские радикальные организации С14 и "Нацкорпус" группами ненависти. В ведомстве заявили, что за 2018 год были зафиксированы случаи, когда "группы ненависти" задерживали людей при очевидном попустительстве правоохранительных органов.

На акциях, организованных "Нацкорпусом", часто доходит до конфилктив между активистами и правоохранителями. В частности, в Черкассах 9 марта члены организации устроили акцию

по случаю визита в город президента Петра Порошенко. Активисты требовали от главы государства честного расследования резонансного дела о хищениях в "Укроборонпроме". В рамках акции члены "Нацкорпуса" хотели подойти ближе к сцене, где выступал гарант, однако этому помешали правоохранители. В результате – вспыхнула потасовка, пострадали 22 полицейских, 19 пришлось госпитализировать. Двух организаторов беспорядков правоохранители задержали.

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?

Журналисты Bihus.Info провели расследование и выяснили, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских воинских частей. Эти детали поставлялись через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений, по данным журналистов, составляет не менее 250 миллионов гривен.



Согласно данным расследования, к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (бизнес-партнер президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпрома" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбацком", который на тот момент принадлежал Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков в Гладковских , Букина и других фигурантов скандала. Гладковський носил фамилию Свинарчук, впрочем, в 2014 году сменил ее на фамилию матери.

ПРОТЕСТЫ "НАЦКОРПУСА": ХРОНИКА СОБЫТИЙ