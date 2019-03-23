Країни "Великої сімки" попередили Авакова про можливий зрив виборів

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков отримав листа від послів країн "Великої сімки" із застереженням щодо можливого зриву виборів та загрози діяльності "екстремістських рухів" в Україні.

Речник МВС Артем Шевченко підтвердив журналістам, що Аваков отримав листа, повідомляє "Радіо Свобода", яке отримало копії двох листів від групи послів G7.

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Так, послиня Франції Ізабель Дюмон від імені своїх колег-послів написала Авакову, що "група G7 стурбована екстремістськими політичними рухами в Україні, насильницькі дії яких тривожать".

Вони залякують українських громадян, намагаються узурпувати роль Національної поліції в гарантуванні безпеки виборів і завдають шкоди національній та міжнародній репутації українського уряду,

– написала вона.

Дюмон додала, що лист англійською та українською мовами відправили в Міністерство внутрішніх справ України 15 березня.

Журналіст "Радіо Свобода" Крістофер Міллер вказує на "тонке, завуальоване посилання на "Національний корпус" і "Національні дружини" у цьому листі.

У МВС зазначають, що позиція Авакова щодо екстремістських політичних рухів в Україні "лишається твердою і безперечною". Там стверджують, що керівники радикальних груп "попередили, що агресивні спроби втрутитися у чесний виборчий процес призведуть до відповідних наслідків".

Що відомо про "Національний корпус"?Українська політична партія, яка з’явилася 14 жовтня 2016 року після об'єднання громадського руху "Чесні справи" і громадської організації "Патріот України". Основою політсили стали активісти ГО Цивільний Корпус "Азов", колишні військові полку "Азов", громадські активісти та члени українських ультрас-угруповань. Лідером партії є Андрій Білецький.

Зазначимо, посольство США публікувало попередження про можливу небезпеку у зв’язку з акціями "Нацкорпусу". Їх проводять під гаслами "покарати винних за розкрадання в оборонці". Після оприлюднення журналістами проекту "Наші гроші" корупційних схем активісти розпочали проведення регулярних акцій протесту.

Це угрупування було пов'язане з проявом насильства і громадськими заворушеннями, включно з сутичками з поліцією. У цьому районі очікується скупчення людей,

– говорили тоді у відомства.

Окрім того, 14 березня Державний департамент США назвав українські радикальні організації С14 і "Нацкорпус" групами ненависті. У відомстві заявили, що за 2018 рік були зафіксовані випадки, коли "групи ненависті" затримували людей при очевидному потуранні правоохоронних органів.

На акціях, організованих "Нацкорпусом", часто доходить до конфілктів між активістами та правоохоронцями. Зокрема, у Черкасах 9 березня члени організації влаштували акцію з нагоди візиту до міста президента Петра Порошенка. Активісти вимагали від глави держави чесного розслідування резонансної справи про розкрадання в "Укроборонпромі". В межах акції члени "Нацкорпусу" хотіли підійти ближче до сцени, де виступав гарант, проте цьому завадили правоохоронці. В результаті – спалахнула сутичка, постраждали 22 поліцейських , 19 довелося шпиталізувати. Двох організаторів заворушень правоохоронці затримали.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Журналісти Bihus.Info провели розслідування і з’ясували, що син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Ці деталі поставлялись через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань, за даними журналістів, становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



Згідно з даними розслідування, до корупційних операцій причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку, а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських , Букіна та інших фігурантів скандалу. Гладковський мав прізвище Свинарчук, утім, у 2014 році змінив його на прізвище матері.