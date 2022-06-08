Страшно видеть лично последствия войны, – госпожа посол США Бринк о братских могилах на Киевщине

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк продолжает поражаться теми зверствами, которые совершают на нашей земле оккупанты. Она призналась, что ей страшно видеть последствия войны, развязанной Россией.

Об этом она написала в своем твиттере. За короткий промежуток времени, в течение которого она занимает должность госпожи посла США в Украине, Бриджит Бринк имела возможность увидеть "русский мир" в действии.

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Бриджит Бринк шокировали братские могилы в Украине

Посол подчеркнула, что ей страшно лично видеть, а также узнавать последствия войны, которую Россия развязала в Украине.

Ее ошеломили братские могилы, в которых лежат мужчины, женщины, дети. У некоторых из них были завязаны за спиной руки. И у многих – огнестрельные ранения в голову.

Мы должны сделать все возможное, чтобы наступили справедливость и ответственность,

– подчеркнула Бринк.

Приехала в конце мая и уже побывала в Бородянке

Бриджит Бринк прибыла в Киев 29 мая . И хотя в Государственном департаменте официального заявления о приезде госпожи посла не было, информация появилась в публичном доступе. Ее опубликовало американское представительство в Украине на своей странице.

Первую свою поездку за пределы Киева Бринк совершила 31 мая. Тогда она уехала в освобожденный от российских захватчиков Гостомель . Во время своего визита госпожа подчеркнула, что именно в Гостомеле наши военные одержали победу в одном из важнейших сражений. Речь идет об аэродроме близ города. Кроме того, она подчеркнула, что сейчас решающее противостояние идет именно на Донбассе.

Через несколько дней она отправилась к деоккупированной Бородянке . Вместе с ней в селение, которое российские захватчики буквально сравняли с землей, отправилась генеральная прокурорша Ирина Венедиктова. Посол после увиденного подчеркнула, что все причастные к этим зверствам должны быть наказаны. Речь как об исполнителях, так и тех, кто отдавал преступные приказы.

К слову, не обошла вниманием тему военной помощи Украине. Бриджит Бринк отметила , что руководство украинского войска само будет решать, какие позиции врага будет атаковать ракетными установками, предоставленными нашему государству США.

Таким образом она отреагировала на панику, которая на прошлой неделе распространялась среди россиян. Мол, Украина получит оружие дальнего поражения. И это позволит нашему государству открывать огонь по стране-агрессорке.

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