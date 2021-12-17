Страшное ДТП на Черниговщине: семьи пострадавших могут получить компенсацию
Источник:24 канал
Страшное ДТП на Черниговщине унесло жизни 13 человек. Семьи погибших и пострадавших могут рассчитывать на компенсацию.
Речь идет о 260 тысячах гривен на всех. Как будут распределять эту сумму, пока неизвестно.
Обратите внимание Он может с собой что-то сделать, – жена водителя фуры из жуткого ДТП под Черниговом
Распределение суммы зависит от того, насколько пострадали и какие убытки на захоронения, которые понесли семьи погибших.
В каком случае деньги выплатят
Договор обязательного страхования от несчастных случаев пассажиров, как заверили адвокаты, у перевозчика есть. Правда, согласно ему, в автобусе были застрахованы только 16 или 17 человек.Обратите внимание! В салоне, как известно, было 20 человек.
Как рассказал адвокат Дмитрий Мелех, если человек погиб или травмирован, это не значит, что страховая компания выплатит 260 тысяч гривен. А ведь эта сумма содержит несколько частей. Родным погибшего лица могут выплатить деньги:
- за причиненный моральный ущерб – 12 минимальных заработных плат;
- за понесенные расходы на захоронение, в частности, установку надгробного памятника – в пределах 78 тысяч гривен – то есть в пределах 12 минимальных зарплат.
Выплатят 260 тысяч гривен или нет – будет зависеть от того, какие документы предоставят в страховую компанию,
– подчеркнул Мелех.
Он пояснил, что по состоянию на данный момент медицинское учреждение несет расходы на лечение травмированных. В дальнейшем, когда будут рассматривать в суде производство касательно виновника, то прокуратура обратится с гражданским иском, чтобы с него взыскать соответствующие деньги.
Комментарий адвоката по компенсации: смотрите видео 24 канала
Главное о смертельном ДТП на Черниговщине
- Смертельная авария произошла 7 декабря возле села Брусилов. Водитель фуры выехал на встречную и влетел в рейсовую маршрутку.
- Сейчас 44-летний водитель под стражей ему грозит 10 лет тюрьмы.
- В аварии погибли 13 человек, еще 7 оказались на больничных койках.
- Одна из пострадавших остается в коме. Прогнозов по поводу ее выздоровления врачи пока не делают.
Обратите внимание – Детали о ДТП на Черниговщине: смотрите видео