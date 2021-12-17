Страшное ДТП на Черниговщине: семьи пострадавших могут получить компенсацию

Страшное ДТП на Черниговщине унесло жизни 13 человек. Семьи погибших и пострадавших могут рассчитывать на компенсацию.

Речь идет о 260 тысячах гривен на всех. Как будут распределять эту сумму, пока неизвестно.

Обратите внимание Он может с собой что-то сделать, – жена водителя фуры из жуткого ДТП под Черниговом

Распределение суммы зависит от того, насколько пострадали и какие убытки на захоронения, которые понесли семьи погибших.

В каком случае деньги выплатят

Договор обязательного страхования от несчастных случаев пассажиров, как заверили адвокаты, у перевозчика есть. Правда, согласно ему, в автобусе были застрахованы только 16 или 17 человек.

В салоне, как известно, было 20 человек.

Как рассказал адвокат Дмитрий Мелех, если человек погиб или травмирован, это не значит, что страховая компания выплатит 260 тысяч гривен. А ведь эта сумма содержит несколько частей. Родным погибшего лица могут выплатить деньги:

за причиненный моральный ущерб – 12 минимальных заработных плат;

за понесенные расходы на захоронение, в частности, установку надгробного памятника – в пределах 78 тысяч гривен – то есть в пределах 12 минимальных зарплат.

Выплатят 260 тысяч гривен или нет – будет зависеть от того, какие документы предоставят в страховую компанию,

– подчеркнул Мелех.

Он пояснил, что по состоянию на данный момент медицинское учреждение несет расходы на лечение травмированных. В дальнейшем, когда будут рассматривать в суде производство касательно виновника, то прокуратура обратится с гражданским иском, чтобы с него взыскать соответствующие деньги.

Комментарий адвоката по компенсации: смотрите видео 24 канала

Главное о смертельном ДТП на Черниговщине

Смертельная авария произошла 7 декабря возле села Брусилов. Водитель фуры выехал на встречную и влетел в рейсовую маршрутку.

Сейчас 44-летний водитель под стражей ему грозит 10 лет тюрьмы.

В аварии погибли 13 человек, еще 7 оказались на больничных койках.

Одна из пострадавших остается в коме. Прогнозов по поводу ее выздоровления врачи пока не делают.

Обратите внимание – Детали о ДТП на Черниговщине: смотрите видео