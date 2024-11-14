Нам прилетел ответ, – военный вспомнил самый страшный момент во время войны

Бойцы 3 ОШБр однажды работали огнеметчиками по зданиям. В один момент они нанесли удар, после чего им прилетел ответ от оккупантов.

О самом страшном моменте во время войны с 24 Каналом поделился боец 2 штурмового батальона 3 ОШБр "Тунец", заметив, что после этого случая он немного растерялся. К счастью, обошлось без серьезных повреждений.

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Самый страшный момент во время войны

Боец 3 ОШБр рассказал, что однажды оккупанты забросили им "кабачок" в стенку. По его словам, было "весело".

Бойцы тогда как раз работали с огнеметчиками по зданиям.

Подходил враг, и сначала был маленький взрыв – сработало РПВ-16 по дому. А потом нам прилетел ответ – буквально за 1 – 2 секунды,

– отметил "Тунец".

Он добавил, что после этого случая у него было ранение ладони. Боец сначала не понял, что произошло.

Ничего такого, но я тогда, честно говорю, немного растерялся,

– заметил он.