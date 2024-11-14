Про найстрашніший момент під час війни з 24 Каналом поділився боєць 2 штурмового батальйону 3 ОШБр "Тунець", зауваживши, що після цього випадку він трохи розгубився. На щастя, обійшлось без серйозних ушкоджень.

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Найстрашніший момент під час війни

Боєць 3 ОШБр розповів, що одного разу окупанти закинули їм "кабачок" у стінку. За його словами, було "весело".

Бійці тоді якраз працювали з вогнеметниками по будівлях.

Підходив ворог, і спочатку був маленький вибух – спрацювало РПВ-16 по будинку. А потім нам прилетіла відповідь – буквально за 1 – 2 секунди,

– зазначив "Тунець".

Він додав, що після цього випадку у нього було поранення долоні. Боєць спершу не зрозумів, що відбулось.

Нічого такого, але я тоді, чесно кажу, трішки розгубився,

– зауважив він.