Страшные последствия наводнения в Германии: убытки выросли до 7 миллиардов евро
Источник:dpa
Мощное наводнение в Германии имеет страшные последствия. Ущерб от стихии за июль может составить до 7 миллиардов евро.
Ранее сообщалось об убытках 4,5 – 5,5 миллиарда евро. Об этом заявил глава Общенемецкого объединения страховых компаний Йорг Асмуссен.
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Ущерб от наводнения
Как он отметил, по данным отраслевой ассоциации GDV, из 7 миллиардов евро:
- 6,5 миллиарда евро приходятся на жилые дома, домашнее имущество и предприятия;
- примерно 450 миллионов евро – на автомобили.
Согласно предварительным оценкам, зафиксировано всего 250 тысяч страховых случаев:
- 200 тысяч связаны с домами и предприятиями;
- 50 тысяч – с транспортом.
В то же время 7 миллиардов – это не реальный размер ущерба от стихии. Только у 46% домовладельцев есть страхование из-за наводнений и ливней.
"Только в процессе фиксирования всех нанесенных разрушений открывается масштаб этого экстремального события", – подчеркнул Асмуссен.Отметим! В конце июля Общегерманское объединение страховых компаний заявило, что наводнение в Германии может стать самой дорогой катастрофой страны.
Кратко о наводнении в Германии
- С 13 по 18 июля Германию накрыл циклон "Бренд". От него больше всего пострадали такие регионы как Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия.
- Страшные последствия зафиксировали также в Баварии и Саксонии.
- Всего от наводнения погибли почти 180 человек.
- В Министерстве обороны даже ввели режим военной катастрофы.