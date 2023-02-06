Страшные последствия землетрясения: в Турции взорвался газопровод и повреждено наследие ЮНЕСКО

После землетрясения в провинции Хатай взорвался газопровод. Также, в результате землетрясения, разрушился исторический замок Газиантеп, что на юге Турции.

Землетрясений в Турции в ночь на 6 февраля было не менее трех. У каждого была магнитуда более 6, информирует 24 Канал.

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Что известно о взрыве газопровода

В результате землетрясения, затронувшего 10 городов (области – 24 Канал) Кахраманмараша, произошел взрыв и пожар на газопроводе в селе Топбогази Кириханского района Хатая,

– написало издание Hürriyet.

Поэтому прекратили подачу природного газа в провинции Газиантеп, Хатай и Кахраманмараш, а также в районы Пазарджик, Нарлы, Бесни, Гельбаши, Нурдагы, Ислахие, Рейханы, Кирихан и Хасса.

В Турции загорелся газопровод: смотрите видео

По словам старосты села Топбогази Билала Алпогана, был взрыв, когда произошло землетрясение, и вспыхнули пожары в двух разных точках. Первая – в 200 метрах ниже села, вторая – в 3 километрах от него.

В районе газопровода раздались два взрыва: смотрите видео

Землетрясение повредило крепость, входящую в наследие ЮНЕСКО

Турецкая провинция Хатая расположена ориентировочно в 149 километрах от Кахраманмараша, где в 04:17 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,4. В центре и районах Хатая землетрясение разрушило несколько зданий, много повреждено.

В провинции Газиантеп землетрясение повредило замок, входящий во всемирное наследие ЮНЕСКО. Крепость Газиантеп была построена римлянами во 2 веке. В начале 2000-х годов замок был отреставрирован.

Как пишет En Son Haber, исторические памятники пострадали во время землетрясения, которое произошло в центре Кахраманмараш и ощущалось во многих окрестных городах.

Предварительно известно, что повреждены бастионы на юго-востоке замка и полосы вокруг него.

Землетрясение частично разрушило крепость Газиантеп / Фото En Son Haber

Землетрясение в Турции: смотрите видео

Землетрясение частично разрушило замок Газиантеп: смотрите видео

Землетрясение в Турции и Сирии: коротко