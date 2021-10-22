Страшный сон для коллекторов: почему шантаж и блокировка счетов больше не сработают
Источник:24 канал
С 14 октября в Украине по-новому работают коллекторы. Теперь взимать просроченные потребительские кредиты смогут только те компании, которые занесены в публичный реестр Нацбанка. Мы расспросили экспертов о том, что же изменилось для украинцев и как теперь будут взыскивать долги.
Что изменится для должников
Денис Шевчук, юрист Юридической компании "ВОЛХВ", говорит, что до принятия закона правовой режим коллекторских компаний и коллекторской деятельности не были урегулированы действующим законодательством Украины, поэтому коллекторские компании действовали за рамками правового поля.
Перечень В НБУ зарегистрировали первые коллекторские компании
Теперь урегулирование просроченной задолженности будет иметь право осуществлять только юридическое лицо, включенное в реестр коллекторских компаний,
– говорит Шевчук.
К тому же чтобы зарегистрироваться в НБУ, владельцем существенного участия коллекторской компании не может быть физическое лицо, которое:
- имеет не снятую или не погашенную в установленном законом порядке судимость за уголовные правонарушения;
- является резидентом государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины;
- зарегистрированное место жительства которого расположено на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе или территории проведения операции Объединенных сил;
- к которому применено дисциплинарное взыскание в виде лишения права на занятие адвокатской деятельностью, которому аннулировано свидетельство о праве на занятие нотариальной деятельностью;
- уволено с должности судьи, прокурора, работника правоохранительного органа, с государственной службы или службы в органах местного самоуправления в связи с привлечением к дисциплинарной ответственности, – в течение трех лет со дня увольнения;
- не соответствует требованиям к деловой репутации, установленным нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.
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Александр Кудрявцев, управляющий адвокатским бюро "Александра Кудрявцева", говорит, отныне коллекторские компании обязаны выстраивать цивилизованные отношения с должниками. А именно, при первом контакте с должником коллекторское компания обязана сообщить свое наименование, ФИО представителя, правовое основание взаимодействия и размер просроченной задолженности.
При этом, если должник потребует подтверждения (доказательства) долга, коллектор в течение 7 рабочих дней обязан предоставить все документы. За нарушение этих требований коллектору грозит штраф, а также исключение из Реестра коллекторских компаний,
– говорит Кудрявцев.
Он добавил, что есть надежда, что со временем канут в лету шантаж, угрозы, запугивание, звонки родственникам, разного рода акционные предложения, которые на самом деле обычный обман, использование "черных" нотариусов и "карманных" частных исполнителей для блокировки счетов должника, рассылка писем родственникам с угрозами ареста всего их имущества, чего по закону быть не может, имитации возбуждения уголовного дела и другие незаконные методы воздействия на должника.
И добавил: "Можем констатировать, что наконец власть пытается ввести коллекторскую деятельность в более-менее легальное русло, что для должников безусловный плюс".
Теперь должник имеет законные способы борьбы с таким действиями коллекторов. Как минимум, это может быть жалоба в НБУ как владельцу реестра.
Коллекторы смогут продолжить работать в тени / Фото Pixabay
Что делать, если коллекторы нарушают закон
Если же коллекторская компания все же нарушает требования законодательства, можно обратиться в НБУ с жалобой, относительно несоблюдением коллекторской компанией требований по этическому поведению.
В таком случае НБУ уполномочен провести проверку соблюдения коллекторской компанией требований по взаимодействию с потребителем при урегулировании просроченной задолженности (требований по этическому поведению) и ограничений по обработке персональных данных потребителя,
– говорит Денис Шевчук.
Он добавил, что в случае выявления нарушений, НБУ может:
- направить письменное предупреждение с требованием об устранении выявленного нарушения;
- наложить на коллекторскую компанию штраф;
- временно запретить коллекторской компании осуществлять урегулирование просроченной задолженности;
- исключить сведения о коллекторской компании из реестра коллекторских компаний.
Повлияют ли нововведения на ситуацию с долгами в Украине
Кудрявцев говорит, что новые правила работы коллекторов – это только первый шаг к легализации их деятельности. На мгновенное оздоровление этой отрасли рассчитывать не стоит и первое время коллекторы будут продолжать работать по-старому или вообще уйдут в тень.
По закону работать невыгодно, потому что долго. Коллекторы выкупают у банков долговые портфели, вкладывают свои средства (космические, но все-таки) и заинтересованы как можно быстрее отбить расходы и получить навар. Но чтобы сделать это быстро нужен весь набор вышеперечисленных незаконных средств. Поэтому в ближайшей перспективе ситуация с возвратом долгов не изменится,
– отметил Кудрявцев.
Что такое "антиколлекторский закон"
С 14 октября полноценно заработал закон №1349-IX о защите прав потребителей в урегулировании просроченной задолженности, который в народе называют "антиколлекторским". Так, теперь не все коллекторы могут взыскивать долги, этим могут заниматься лишь те компании, которые занесены в публичный реестр Нацбанка.
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В общем, этот закон вступил в силу еще 14 июля, но без реестра компаний у НБУ не было реальных механизмов контроля. А уже с 14 октября регулятор рынка может контролировать деятельность коллекторских компаний и применять к ним санкции.
Летом закон ввел для коллекторских компаний и их сотрудников ряд запретов, за нарушение которых компания понесет ответственность.
В частности, коллекторам строго запрещается:
- взаимодействие с должником с 20:00 до 09:00 в любой день и в праздничные, выходные или нерабочие дни – полностью. Запрещены, в том числе звонки, встречи, сообщения и другие формы взаимодействия;
- взаимодействовать с должником более двух раз в сутки;
- применять автодозвон более 30 минут в сутки;
- запрещено передавать информацию о долге должника и его личные данные третьим лицам, требовать от родственников и знакомых взять на себя долг, совершать звонки работодателям и соседям. Запрещено также звонить контактному лицу, которое запретило коллекторам и представителям кредитора с собой общаться;
- скрывать номер телефона или адрес, с которого осуществляется звонок или отправляется сообщение;
- угрожать должнику, шантажировать его, запугивать, вредить имуществу или деловой репутации;
- вводить должника в заблуждение относительно размера задолженности и последствий невыполнения обязательств.
Тогда же НБУ обязал коллекторские фирмы до 13 августа зарегистрироваться в специальном реестре. Компании, которые этого не сделают, не будут иметь право заниматься взысканием долгов, а их дальнейшая деятельность в этой сфере станет объектом внимания правоохранителей.
В Нацбанке говорят, что реестр станет фильтром для отсева опасных коллекторских компаний и качественного регулирования.
Коллекторские компании должны отвечать жестким требованиям:
- находиться в реестре коллекторов;
- не нарушать законы о защите прав потребителей;
- иметь безупречную репутацию и прозрачную структуру собственности;
- руководители и работники компании должны отвечать квалификационным требованиям.
За нарушение нового закона коллекторов и кредиторов ждут санкции – минимум, который грозит коллекторам, – штраф, максимум – исключение из реестра и прекращение работы.
Коллекторы должны будут зарегистрироваться в НБУ / Фото Pixabay
По состоянию на 12 октября Национальный банк Украины получил заявки о включении в реестр от 74 компаний, из которых 33 обращения уже приняты. Двум заявителям было отказано. На компании, включенные в реестр Нацбанка, в этом году уже получено 160 жалоб от граждан,
– сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.