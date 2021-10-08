Страшный взрыв прогремел в Афганистане: в СМИ говорят о 100 жертвах, сотни раненых – видео 18+
В афганском городе Кундуз 8 октября прогремел страшный взрыв. Он случился в шиитской мечети.
Взрыв прогремел во время молитвы. Издание, ссылаясь на свидетелей, сообщает по меньшей мере о 100 жертвах.
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В мечети в Афганистане произошел страшный взрыв
По словам свидетелей, мощный взрыв в мечети на севере Афганистана в пятницу (речь идет о 8 октября – 24 канале) привел к нескольким жертвам,
– говорится в сообщении.
Это произошло во время молитвы людей в шиитской мечети в провинции Кундуз. Свидетели рассказали, что в результате взрыва погибло ориентировочно 100 человек.
Испуганные люди убегали с места, где прогремел страшный взрыв: смотрите видео
Местное издание Aamaj News сообщило, что предварительно известно, – террорист-смертник привел в действие бомбу прямо внутри мечети. Талибан" уже возложил ответственность за теракт на "Исламское государство".
Страшный взрыв в шиитской мечети: смотрите видео 18+
Издание Al Jazeera написало, что десятки человек получили ранения. Однако точной информации о пострадавших пока нет.
Коротко о последних трагических событиях в Афганистане
- 3 октября в Кабуле у ворот мечети Идгах, где проходила церемония прощания с матерью представителя "Талибана" Забихулы Муджахида, прогремел взрыв. Известно как минимум о двух погибших.
- 2 октября в восточной провинции Афганистана городе Джелалабад погиб известный журналист Сайед Маруфа Садат. В тот день он вместе с семьей ехал на встречу. Внезапно неизвестные вооруженные мужчины открыли огонь по автомобилю.
- 29 сентября боевики исламистской группировки "Талибан" заявили, что начинают спецоперацию против террористов "ИГИЛ" в Афганистане. Будут бороться с ними на востоке страны, в провинции Нангархар и в Кабуле.