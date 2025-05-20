Россия обновляет стратегическую авиацию: готовится бить не только по Украине, но и по Европе

Россия наращивает ракетную угрозу не только для Украины, но и для Европы. Кремль модернизирует стратегическую авиацию, несмотря на санкции и истощение войной.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Dallas. Россия модернизирует старые бомбардировщики и строит новые, чтобы усилить воздушно-ракетную угрозу.

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Кремль обновляет стратегическую авиацию

Западные разведки уже бьют тревогу: цели Кремля могут выходить далеко за пределы Украины.

Пока мир наблюдает за войной в Украине, Россия планомерно обновляет парк стратегической авиации. Речь идет не только о капремонте десятков Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М, но и о строительстве нового бомбардировщика "ПАК ДА".

За несколько лет российская армия может получить до двух десятков самолетов, способных нести более 100 ракет большой дальности. Такие мощности представляют реальную угрозу не только для Украины, но и для стран ЕС и НАТО.

Несмотря на санкции и потери на фронте, России удалось масштабировать производство стратегических ракет до 1000 единиц в год. Остается вопрос: что будет, когда у Кремля появится достаточно модернизированных носителей для этих ракет?

Западные разведки уже озвучивают тревожные даты возможного следующего удара – от 2027 до 2029 года. И речь идет не только об Украине. Европа должна готовиться, ведь российские самолеты, которые проходят модернизацию уже сейчас, вполне могут появиться в ее небе завтра.