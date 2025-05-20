Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Dallas. Росія модернізує старі бомбардувальники та будує нові, аби посилити повітряно-ракетну загрозу.

Читайте також Повітряні сили попередили про небезпеку від дронів-імітаторів, які запускає Росія

Кремль оновлює стратегічну авіацію

Західні розвідки вже б'ють на сполох: цілі Кремля можуть виходити далеко за межі України.

Поки світ спостерігає за війною в Україні, Росія планомірно оновлює парк стратегічної авіації. Йдеться не лише про капремонт десятків Ту-95МС, Ту-160 та Ту-22М, а й про будівництво нового бомбардувальника "ПАК ДА" ("перспективний авіаційний комплекс дальньої авіації"), відомий під назвою "Ізделіє 80".

За кілька років російська армія може отримати до двох десятків літаків, здатних нести понад 100 ракет великої дальності. Такі потужності становлять реальну загрозу не лише для України, а й для країн ЄС та НАТО.

Попри санкції та втрати на фронті, Росії вдалося масштабувати виробництво стратегічних ракет до 1000 одиниць на рік. Залишається питання: що буде, коли в Кремля з'явиться достатньо модернізованих носіїв для цих ракет?

Західні розвідки вже озвучують тривожні дати можливого наступного удару – від 2027 до 2029 року. І йдеться не лише про Україну. Європа повинна готуватися, адже російські літаки, які проходять модернізацію вже зараз, цілком можуть з'явитися в її небі завтра.