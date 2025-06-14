Экс-офицер Воздушных сил сказал, что сейчас делает Россия, чтобы сохранить свою авиацию

Операция "Паутина" нанесла существенный ущерб стратегической авиации врага. Россия перебрасывает некоторые исправные самолеты на аэродромы за тысячи километров от Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, заметив, что Россия опасается повторения операции "Паутина". И вполне вероятно, что когда-то похожие атаки состоятся.

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Нужно внимательно следить за передислокацией

Как отметил Храпчинский, Россия еще до полномасштабного вторжения активно передислоцировала стратегическую авиацию, чтобы пролетать вдоль границ других стран и показывать свое "могущество".

Сейчас нужно внимательнее наблюдать за передислокацией. Это поможет понять, как враг готовится к массированным ракетным ударам.

Россия будет активнее пытаться уберечь имеющиеся самолеты. Ведь это невозобновляемый ресурс. Враг попытается искать решения по самолетам Ту-22М3 и Ту-160. Этим они сейчас и занимаются,

– отметил Храпчинский.

Ту-22М3 являются носителями ракет Х-22 и Х-32, которые сложны для перехвата. Украинские Ту-160, которые получила Россия в 1999 году, имеют два револьверных блока, где можно разместить по 6 ракет. Российская комплектация Ту-160 предусматривала 1 револьверный блок для ракет и 1 отсек для бомб. Ту-95МС сейчас, вероятно, могут нести не более 4 ракет.