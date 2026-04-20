Стратегически для нас – это проигрыш, – Зеленский о выходе ВСУ с Донбасса

Владимир Зеленский в очередной раз высказался о возможности выхода украинских военных с территорий Донецкой и Луганской областей. Глава государства подчеркнул, что для Украины стратегически – это проигрыш.

Об этом президент Украины сказал в интервью, которое транслировали в эфире национального марафона.

Какие риски будет иметь выход ВСУ из Донецкой и Луганской областей?

Владимир Зеленский объяснил, что россияне, безусловно, хотят, чтобы украинские военные вышли из Луганской и Донецкой областей.

Стратегически для нас – это проигрыш, стратегически для Вооруженных Сил это проигрыш. Фортификационные сооружения, защитная линия, мы точно становимся слабее,

– отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что представители США предлагают выйти и построить новые линии обороны, но он не понимает, для чего это делать.

"Можно, это время. А для чего? Они (американские партнеры – 24 Канал) готовы давать деньги, а для чего нам это делать? Урбанизированная зона все равно сильнее, чем любые линии, построенные в поле", – объяснил Зеленский.

По словам украинского лидера, вопрос Донецкой Луганской областей заключается не только в урбанизированных зонах, которые Украина якобы должна оставить России, но и в 200 тысячах украинских людей, которые там проживают.

Кроме того, сделав шаг назад, оставив украинскую территорию, по словам президента, состоится деморализация армии.

