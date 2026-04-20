Стратегически для нас – это проигрыш, – Зеленский о выходе ВСУ с Донбасса
- Президент Владимир Зеленский заявил, что добровольный выход украинских военных с территорий Донецкой и Луганской областей будет стратегическим проигрышем для Украины.
- Зеленский подчеркнул, что отступление с этих территорий приведет к деморализации армии и потере фортификационных сооружений, которые являются важными для обороны.
Владимир Зеленский в очередной раз высказался о возможности выхода украинских военных с территорий Донецкой и Луганской областей. Глава государства подчеркнул, что для Украины стратегически – это проигрыш.
Об этом президент Украины сказал в интервью, которое транслировали в эфире национального марафона.
Какие риски будет иметь выход ВСУ из Донецкой и Луганской областей?
Владимир Зеленский объяснил, что россияне, безусловно, хотят, чтобы украинские военные вышли из Луганской и Донецкой областей.
Стратегически для нас – это проигрыш, стратегически для Вооруженных Сил это проигрыш. Фортификационные сооружения, защитная линия, мы точно становимся слабее,
– отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что представители США предлагают выйти и построить новые линии обороны, но он не понимает, для чего это делать.
"Можно, это время. А для чего? Они (американские партнеры – 24 Канал) готовы давать деньги, а для чего нам это делать? Урбанизированная зона все равно сильнее, чем любые линии, построенные в поле", – объяснил Зеленский.
По словам украинского лидера, вопрос Донецкой Луганской областей заключается не только в урбанизированных зонах, которые Украина якобы должна оставить России, но и в 200 тысячах украинских людей, которые там проживают.
Кроме того, сделав шаг назад, оставив украинскую территорию, по словам президента, состоится деморализация армии.
Какая сейчас ситуация в Донецкой области на фронте?
В 24 ОМБр имени короля Даниила рассказали, что Силы обороны сорвали попытку прорыва россиян в Часовом Яру в Донецкой области, нанеся им потери. Было уничтожено 1 ББМ, 10 мотоциклов, 2 квадроцикла, ликвидировано 6 оккупантов.
Аналитики ISW писали, что ВСУ успешно удерживают позиции на северо-востоке Константиновки, несмотря на атаки российских войск. Эксперты считают, что российские войска не смогли закрепиться вблизи позиций ВСУ, а лишь незначительно инфильтрировались в этот район.
Стоит отметить, что заместитель командующего ОК "Восток", Герой Украины Вадим Сухаревский в интервью 24 Каналу резко отверг идею, чтобы Украина без боя оставила всю Донецкую область и часть Луганщины для России. Для полковника это еще и вопрос цены, которую уже заплатила украинская армия за Донецкую область.