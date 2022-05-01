Стратегическое наступление россиян превратилось в тактическое, – Вениславский о провалах оккупантов

Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский рассказал, где "самые горячие" точки и провалы оккупантов.

На Изюмском направлении российские военные пытаются сосредоточить новые резервы и атаковать в направлении Славянска и Барвенково. Об этом Федор Вениславский рассказал в прямом эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

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Он добавил, что на территории Белгородской области у врага сосредоточены дополнительные батальонно-тактические группы. В частности, воздушно-десантные войска. Также "горячо" в отдельных районах Луганской и Донецкой областей в направлении Попасной, Северодонецка.

"Российские военные пытаются атаковать в направлении Славянска и Барвенково. Хотят окружить наши войска, но украинское командование понимает эти замыслы врага и что нужно делать, чтобы этого не допустить", – отметил Вениславский.

Кроме того, известно, что враг обстреливает вооруженные силы Украины по всей линии столкновения. Утром, 1 мая, было зафиксировано около 30 боевых самолето-вылетов.

Когда будет переломный момент

"Я думаю, что мы находимся на переломном моменте. Эта стратегически-наступательная операция российских войск превратилась в тактическую, потому что никакого стратегического успеха у врага нет", – сообщил Федор Вениславский.

По его словам, есть определенные тактические продвижения на несколько километров в направлении украинских позиций, но это не дает врагу никаких преимуществ. Потому, по его мнению, ближайшие дни будут решающими.

Вениславский добавил, что Путину нужно до 9 мая продемонстрировать хоть какие-нибудь успехи. Однако под давлением Вооруженных Сил Украины российские оккупанты оставили те области Украины, что возле Киева – Житомирская, Черниговская, Киевская, Сумская. А в Харьковском направлении украинские защитники постоянно отвоевывают наши территории.

Ему (Путину – 24 канал) нужно продемонстрировать хоть какие-то достижения на Востоке и частично на Юге,

– подытожил Вениславский.

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