На Ізюмському напрямку російські військові намагаються зосередити нові резерви та атакувати у напрямку Словʼянськ та Барвінкове. Про це Федір Веніславський розповів в прямому ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Він додав, що на території Бєлгородської області у ворога зосереджені додаткові батальйонно-тактичні групи. Зокрема, повітряно-десантних військ. Також "гаряче" в окремих районах Луганської та Донецької областей в напрямку Попасна, Сєвєродонецьк.

"Російські військові намагаються атакувати у напрямку Словʼянська і Барвінкове. Хочуть оточити наші війська, але українське командування розуміє ці замисли ворога і що треба робити, аби цього не допустити", – зазначив Веніславський.

Крім того, відомо, що ворог обстрілює Збройні Сили України по всій лінії зіткнення. Зранку, 1 травня, було зафіксовано біля 30 бойових літако-вильотів.

Коли буде переламний момент

"Я думаю, що ми знаходимося на переламному моменті. Ця стратегічно-наступальна операція російських військ перетворилася на тактичну, тому що жодного стратегічного успіху ворог немає". – повідомив Федір Веніславський.

За його словами, є певні тактичні просування на кілька кілометрів в напрямку українських позицій, але це не дає ворогу жодних переваг. Тому, на його думку, найближчі дні будуть вирішальні.

Веніславський додав, що Путіну потрібно до 9 травня продемонструвати хоч якісь успіхи. Проте під натиском Збройних Сил України російські окупанти залишили ті області України, що біля Києва, – Житомирська, Чернігівська, Київська, Сумська. А на Харківському напрямку українські захисники постійно відвойовують наші території.

Йому (Путіну – 24 канал) потрібно продемонструвати хоч якісь досягнення на Сході та частково на Півдні,

– підсумував Веніславський.

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