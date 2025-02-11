Определил только первый этап: от чего зависят следующие шаги Трампа по миру

Администрация Дональда Трампа не имеет конкретной стратегии по завершению войны России против Украины. Сейчас есть только отдельные тактические сигналы, но большинство из них гораздо более позитивные, чем могли быть, когда их оценивали полгода назад.

В эфире 24 Канала эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев сказал, когда в Белом доме сформируют полноценную стратегию для завершения войны и от чего будут зависеть действия президента США. К слову, администрация Трампа приостановила разработку мирного плана по Украине до консультаций с союзниками.

Читайте также Путин пытается рассорить Европу и США: сделал ли Трамп ему пас

Какое значение имеет визит Кит Келлога в Украину

Каждый представитель администрации Трампа совершенно по-разному оценивал, что надо делать с российской агрессией – это четко указало на то, что у них нет единой методички. Однако даже при отсутствии полноценной стратегии должны быть определенные цели, которые у команды американского президента пока тактического характера.

Самая главная их цель – сделать так, чтобы переговоры начались, чтобы Украина и Россия находили какую-то золотую середину. Это на самом деле краткосрочная, абсолютно тактическая цель, которая не несет за собой какого-то бэкграунда и полноценной субстантивной оценки ситуации,

– сказал Краев.

Впрочем, есть положительные сигналы. В частности, Трамп уже не говорит о том, что помощь Украине надо сокращать, что Украина, мол, коррумпированная дыра вроде Афганистана, с которой не надо работать. Наоборот, есть заявления о двукратном, а то и трехкратном увеличении санкций против России, о том, что оружие в Украине должно быть, ведь от этого зависит успех переговоров и тому подобное.

Подытоживая, мы приходим в ситуацию, что полноценно стратегический взгляд на этот вопрос у американцев будет только после визита спецпредставителя Кит Келлога в Украину,

– отметил эксперт совета внешней политики "Украинская призма".

По его мнению, после этого визита будет больше конкретики. Ведь этот визит, в отличие от многих других, будет проходить в состоянии абсолютного непонимания полноценной проблематики. Однако отсутствие стратегии в этом случае может сыграть на руку Украине.

Очевидно, что Келлог сам пока вклинивается в ситуацию, пытается разобраться. После этого визита мы можем увидеть определенный драфт переговорной стратегии, который точно будет содержать ключевые позиции, которых американцы хотят достичь. Он точно нам покажет, насколько эти ключевые позиции сопоставимы с нашими,

– добавил Краев.

По данным СМИ, визит Келлога в Украину запланирован на четверг, 20 февраля.