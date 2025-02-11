В етері 24 Каналу експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв сказав, коли у Білому домі сформують повноцінну стратегію для завершення війни та від чого залежатимуть дії президента США. До слова, адміністрація Трампа призупинила розробку мирного плану щодо України до консультацій з союзниками.

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Яке значення має візит Кіт Келлога в Україну

Кожний представник адміністрації Трампа зовсім по-різному оцінював, що треба робити з російською агресією – це чітко вказало на те, що у них немає єдиної методички. Однак навіть за відсутності повноцінної стратегії мають бути певні цілі, які в команді американського президента поки що тактичного характеру.

Найголовніша їх мета – зробити так, аби переговори почалися, щоб Україна та Росія знаходили якусь золоту середину. Це насправді короткострокова, абсолютно тактична ціль, яка не несе за собою якогось бекграунду та повноцінної субстантивної оцінки ситуації,

– мовив Краєв.

Втім, є позитивні сигнали. Зокрема, Трамп уже не говорить про те, що допомогу Україні треба скорочувати, що Україна, мовляв, корумпована діра на кшталт Афганістану, з якою не треба працювати. Навпаки, є заяви про двократне, а то й трикратне збільшення санкцій проти Росії, про те, що зброя в Україні має бути, адже від цього залежить успіх переговорів тощо.

Підсумовуючи, ми приходимо в ситуацію, що повноцінно стратегічний погляд на це питання в американців буде лише після візиту спецпредставника Кіт Келлога в Україну,

– зазначив експерт ради зовнішньої політики "Українська призма".

На його думку, після цього візиту буде більше конкретики. Адже цей візит, на відміну від багатьох інших, проходитиме у стані абсолютного нерозуміння повноцінної проблематики. Проте відсутність стратегії в цьому випадку може зіграти на руку Україні.

Очевидно, що Келлог сам поки що вклинюється в ситуацію, намагається розібратися. Після цього візиту ми можемо побачити певний драфт переговорної стратегії, який точно міститиме ключові позиції, яких американці хочуть досягти. Він точно нам покаже, наскільки ці ключові позиції співставні з нашими,

– додав Краєв.

За даними ЗМІ, візит Келлога в Україну запланований на четвер, 20 лютого.